綠蘿被松鼠扒斷了根，松鼠有著頑固不化的記憶，牠去年曾在這個花盆裡埋過一粒花生，然後堅持刨了兩年。我試圖攆走牠很多次，但從來沒有戰勝過牠們，胖胖的松鼠是這塊土地的原居民。

我想瑪麗亞也許出了什麼事，她是很守時的英格蘭人。我給她打了電話，她居然就在我樓下，已經到了二十分鐘。我慌忙下樓對她說：我在等你出門前的電話。

我說過嗎？她說，她一手拄著拐杖，一手攥著背包的帶子，她的眼睛閃閃發光。

是的、是的，昨晚說過。我說。

我忘記了，她說。或者我說，如果我感到不舒服，我給你打電話。

我肯定你說過。我在心裡說，因為每次見面之前她都會這樣說。這句話是她的例行公事，她是不會忘記的。

但我沒堅持，因為我就是這樣一個人，經常在強硬的人面前讓步。尤其是出國之後，在很長一段時間裡，我經常在不能明確狀態的情況下噤聲。我很像秋天的寒蟬。

無論如何，我很抱歉。我說，然後伸出雙手，與她行貼面禮。

三樓的男主人從我身邊走過，他不說話，只低著頭。他是福建移民 ，七、八歲就來了，卻沒有上大學，二十左右就回國去結婚。如今不到三十歲，已經有了三個孩子，大女兒都上了學。

有時一家五口人出門，好像是五兄妹一樣。卻不工作，也不上學，樓裡有什麼會議都不參加，只是關門過自己的日子。有時會關起門來吵架，只要一敲門，就鴉雀無聲，只在貓眼後面看外面。他們害怕員警、害怕外國人。新娘說國內的老家變成了城市，動遷費足夠他們生活的。（七）