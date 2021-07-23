我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台7‧27-8‧9降為二級警戒 新增本土23例、2死

河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

瑪麗珠娜（七）

陸蔚青

綠蘿被松鼠扒斷了根，松鼠有著頑固不化的記憶，牠去年曾在這個花盆裡埋過一粒花生，然後堅持刨了兩年。我試圖攆走牠很多次，但從來沒有戰勝過牠們，胖胖的松鼠是這塊土地的原居民。

我想瑪麗亞也許出了什麼事，她是很守時的英格蘭人。我給她打了電話，她居然就在我樓下，已經到了二十分鐘。我慌忙下樓對她說：我在等你出門前的電話。

我說過嗎？她說，她一手拄著拐杖，一手攥著背包的帶子，她的眼睛閃閃發光。

是的、是的，昨晚說過。我說。

我忘記了，她說。或者我說，如果我感到不舒服，我給你打電話。

我肯定你說過。我在心裡說，因為每次見面之前她都會這樣說。這句話是她的例行公事，她是不會忘記的。

但我沒堅持，因為我就是這樣一個人，經常在強硬的人面前讓步。尤其是出國之後，在很長一段時間裡，我經常在不能明確狀態的情況下噤聲。我很像秋天的寒蟬。

無論如何，我很抱歉。我說，然後伸出雙手，與她行貼面禮。

三樓的男主人從我身邊走過，他不說話，只低著頭。他是福建移民，七、八歲就來了，卻沒有上大學，二十左右就回國去結婚。如今不到三十歲，已經有了三個孩子，大女兒都上了學。

有時一家五口人出門，好像是五兄妹一樣。卻不工作，也不上學，樓裡有什麼會議都不參加，只是關門過自己的日子。有時會關起門來吵架，只要一敲門，就鴉雀無聲，只在貓眼後面看外面。他們害怕員警、害怕外國人。新娘說國內的老家變成了城市，動遷費足夠他們生活的。（七）

移民

上一則

秘密小天地

下一則

雲中誰寄錦書來——讀善慈法師新書《閒心集》

延伸閱讀

夜霧

夜霧
何必苦苦相逼？

何必苦苦相逼？
話說枇杷

話說枇杷
莫名攻擊9歲女童 飆髒話男子被捕

莫名攻擊9歲女童 飆髒話男子被捕

熱門新聞

陳美鳳（右）在人生碰到難關時，都有藍心湄的相伴。(取材自臉書)

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

2021-07-20 07:00
范鴻軒至今單身，他說自己很享受一個人的生活。圖／民視提供

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

2021-07-22 12:34
莫德納疫苗公司共同創辦人蘭格。（取材自維基百科）

莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱

2021-07-21 03:48
賈永婕和父親賈大駿早年的合照。

《老照片說故事》憶老同事賈大駿

2021-07-17 02:00

淚灑西雅圖

2021-07-21 03:02

我被轟了兩槍

2021-07-17 03:02

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧