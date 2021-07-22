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舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

是時候了（一五）

陳謙

柳瓊沒想到，自己說到這兒，忽然就說不下去了。她直視著前方。她覺得她應該會哭的，卻怎麼也沒有眼淚。她不敢去看父親。直到他拍拍她的肩，很輕地說：「好的，我們不講你媽媽了。」

柳瓊後來跟南茜講過她和父親的這段交談。南茜微微蹙了眉說：「嗯，但願你甩掉的，不會變成他的負擔。」

柳瓊一愣，卻沒有追問。南茜是她在這個世界上唯一能傾訴的人了。她從來不敢告訴南茜，其實她並不需要南茜做什麼，除了傾聽。

2

七年前，父親過完八十四歲生日之後，跌斷了股骨。手術康復後，父親的話一下就少了很多。到了這時，姊妹倆就不敢再讓他自己出遠門，便不再送他去西雅圖柳瓊那兒，而是由柳瓊在春夏間飛來加州，陪父親十天半月。到了聖誕節和新年期間，她再過來跟父親和妹妹一家過節。

這時候，父親最愛說的就是「可惜我再不能去幫你做飯了」，那語氣和表情裡，都帶著很深的憂傷。桂瓊的兒女也大了，不再需要外公太多的照看，父親也再沒了燒飯做菜的意趣。

每到這種時候，柳瓊就打斷他說：「爸，你這是有成見呢，我已經胖啦。」

父親左右打量她，表情很不肯定，讓柳瓊說不出是該高興還是傷感。她的體重仍在徘徊，努力進食的結果，讓她不僅看南茜的次數多了，還要出入專科醫生診所。她就決定不再掙扎。好在父親好像也不太能看得出變化了，只要她說胖了，父親就會高興些。在一起的時候，除了重複「你要多吃」，父親的話越來越少。

柳瓊每到吃午飯的時候，總是端了碗，坐在他邊上，吃得興致很高的樣子。

父親看著，最後總要說一句：「是比以前能吃了，怎麼還是那麼瘦？」（一五）

加州 聖誕節 西雅圖

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