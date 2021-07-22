離天國最近的隔離地（全文完）

音響裡開始播放結婚進行曲。

「怎麼選這首曲子？」喬希問。

帥哥水手回答：「死亡其實是和永生舉行婚禮。」

乘客在六合彩機上隨意選擇一個號碼，隨後列印出一張彩票。彩票分紅藍綠三色，喬希得到了一張藍色的，不由得想起沛影的小西裝上衣。人們擠在甲板上，雖然都恢復了說話能力，卻不約而同地沉默著。

白金髮大亨也現身了，兩眼緊盯著遠方的天空。卡戎二零站在駕駛艙裡，面無表情，似乎厭倦了這樣的旅程，彷彿給無底桶灌水，永無止境。

當輪船接近危峰，她走進了餐廳，拿起擴音器宣布：「你們也都看到了，隔離地人滿為患，天國不可能接收每一個人，所以我們必須改變運送計畫。」

人們立即被激怒了，向她揮舞著拳頭，驚叫道：「你們不可以隨意臨時改變遊戲規則！」

她毫不動容，接著說：「六合彩票上的圓點顏色分別天堂、地獄、人間。」

眾人譁然，盯著手中的彩票，紛紛發問：「哪個顏色代表地獄？哪個顏色代表人間？」洩漏出內心最深的恐懼和嚮往。

喬希想，哈，這一次不論階級、不論膚色，至少是平等抽籤。

卡戎二零解釋道：「回到人間的，不是轉生投胎，是被派到一片新開墾的處女地，從生命的某一時間點重新開始，在那裡學會和他人、動物、植物相處。你們每個人都要認真考慮。」

船上出現了一刻再赴死亡般的靜寂。月光下的河水像一條幽黑的巨蛇緩緩湧動，在它一枚枚光滑的鱗片上，過往生活中的畫面交替映現。

喬希自言自語：「如果藍色代表人間，我將選擇哪一個時間點呢？」（全文完）