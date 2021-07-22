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舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

瑪麗珠娜（六）

陸蔚青

在北美長期的生活經歷，我能準確地在亞洲族裔的臉上，看出他來自何方，日本人、韓國人、中國人，就像我能在人群中分辨出哪些人是友好的、危險的。祖宗的智慧告訴我，一個人的臉就是他的人生。

這是個比禿頂男子年輕的中國男人，他不禿頂，身材挺直。他穿布質的西褲，襯衫沒有燙過，不是職業裝束，也不是休閒裝。他的頭髮很茂盛，臉上還沒有太多的皺紋，能依稀看出曾經清秀的線條。他手中撐著一個高腳杯，是一個擁有者的姿態。

我和朱諾對望了一眼，我們向門外走。我們推門時進來一個青年男子，那男子二十歲上下，穿著與店內男子相同風格的衣服，有著那個男子二十年前的臉龐。他走得很快，可以判斷，他既不是買東西的，也不是來工作的，而是回家的。他側身讓了一下朱諾。

Thanks。朱諾說。

男子沒有說話。

他不說「You're welcome」，因為我們是中國人。朱諾說。有些人的禮貌是留給外國人的。

瑪麗亞

我們在電話中約好，早晨八點在P商場門口集合。瑪麗亞附加了一句：我在出門前給你打電話。我於是等著她的電話。我八點前洗澡，收拾自己，穿好衣服。我吃了藥，抑制著身體的不適，努力將自己打扮得可以見人。

我看到鏡子中的女人，眼圈有大面積的黑灰，眼睛中無精打采。我試圖做一些分散精力的事情，以免思緒鑽進死胡同。我很想大哭一場，但好像眼淚乾涸了。

電話還沒有來，於是我到陽台上給花澆水。昨天天氣預報說會下雨，但我不能確定是否真的下過雨。紫羅蘭和水仙花上有露珠，好像晨露一樣，我摸一摸花盆裡的土，土還乾著。（六）

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