顏寧儀／圖

「演奏會在哪裡？」

「就在附近，五分鐘就到了。」

雅納帶著吉美穿過百老匯旁邊的一些小巷，鑽來鑽去，來到一個小小的像是劇院的房子。

「喜悅廳。」吉美讀著大門上面的字說：「我不知道城裡有這麼一個演奏廳。」

「現在你知道啦！有演奏會就是演奏廳啦！」雅納笑著對吉美眨了個眼。

「不用票？」

「我認識那個拉琴的，有兩張免費票。」

吉美有點好奇和期待地跟著雅納進了「喜悅廳」。

這是一個古典而優雅的演奏廳，不是很大，只能坐五百人。

雅納帶領吉美坐到第一排。「我們是嘉賓。」雅納說著，眨了眨眼睛。

不久，演奏廳變得極其安靜，彷彿所有的雜音都在瞬間被濾掉。

一位年輕的女孩登上舞台，開始演奏大提琴。吉美認得這首樂曲，它正是雅納在地鐵站演奏的那一首。只不過，這位大提琴手演奏得更加動人。

吉美一下子就被震住了。她轉向雅納，準備表達她的敬畏之情，卻發現旁邊的座位是空的。不僅如此，整個演奏廳的座位都是空的。她低下頭，發現自己的座位也空著。

大提琴手仍在演奏，因為吉美可以聽到音樂。但是當她轉身看舞台時，那裡也沒有人，只有一把空椅子。

吉美終於明白音樂演奏是怎麼一回事了。它是一種演奏者通過樂器發出的邀請，讓聽眾通過音樂結合在一起。成功的演奏是靈魂的振動，是一種看不見卻感受得到的體驗。

「我們會一直保持這種狀態嗎？直到演奏會結束之後？」吉美想問仍舊看不見的雅納，發現自己沒有辦法說話。

「保持什麼狀態？心連心？」雅納似乎聽到吉美的念頭，這樣回應她。

「這就是我想要的演奏方式！這是我的畢業演奏會！」吉美發現她進入了自己的未來。

3 德拉瑪爾奇遇

在德拉瑪爾酒店待幾分鐘，很快就忘記平時生活的地方是什麼樣子了。從美國東北海岸一個平凡的郊區小鎮，走上一條普通的公路，拐個彎，就到了異度空間。

德拉瑪爾酒店並沒有悠久的歷史，但是內部的仿古風格強迫性地把人拉回上個世紀，彷彿有一個看不見的磁鐵，在時光隧道的入口把遊客往內吸。

到處都看得見白色、金色和紅色，曲線明顯的家具、吊燈、大鏡子、華麗的裝飾品，頗有「鍍金年代」的氣勢。

述說德拉瑪爾酒店的遭遇之前，先讓我說明我是如何來到這裡的。

我從紐約開車南下，準備去維吉尼亞州 拜訪朋友。從紐約到維吉尼亞，不可避免地要經過德拉瓦州 。

那天，我在開了無數次的高速公路上，突然發現了一些以前從未注意到的風景。

我看到一些貌似古代遺蹟的巨大複製品，例如希臘神殿的廊柱和羅馬古城的拱門。驚嘆之餘，才想到也許它們只是混凝土和鋼鐵做成的工業建築群。

接下來，我看到前方的路標上寫著「德拉瑪爾」（Delamar）。

這可新鮮了，「德拉瑪爾」聽起來就像一條大馬路或海濱度假村的名字，怎麼以前沒見過呢？這不是我第一次開這條路呀！難道附近有了新景點？緩過神來，才意識到我把字母看錯了，那是「德拉瓦州」（Delaware）的標誌。

我正以為自己的思維和視力都已恢復，一輛車迅速插進我的車道，擋在我面前。我猜那是一部紐約來的車，因為車牌上有一個自由女神像，並且寫著「帝國州」（Empire State），「帝國州」是紐約州 的暱稱。

眨眼間，我又恍然發現車牌上寫的是「帝女國州」（Empress State）。這是怎麼回事？我正想在把握好交通安全的情況下，再仔細讀一次車牌，那輛車卻迅速地換了車道，從我面前消失了。

我在休息站停下來，用手機搜尋了「德拉瑪爾」，驚訝地發現，有一家名為「德拉瑪爾」的飯店開在海邊。（三）