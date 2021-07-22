我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

邊境之外（三）

孫愷愉
顏寧儀／圖
顏寧儀／圖

「演奏會在哪裡？」

「就在附近，五分鐘就到了。」

雅納帶著吉美穿過百老匯旁邊的一些小巷，鑽來鑽去，來到一個小小的像是劇院的房子。

「喜悅廳。」吉美讀著大門上面的字說：「我不知道城裡有這麼一個演奏廳。」

「現在你知道啦！有演奏會就是演奏廳啦！」雅納笑著對吉美眨了個眼。

「不用票？」

「我認識那個拉琴的，有兩張免費票。」

吉美有點好奇和期待地跟著雅納進了「喜悅廳」。

這是一個古典而優雅的演奏廳，不是很大，只能坐五百人。

雅納帶領吉美坐到第一排。「我們是嘉賓。」雅納說著，眨了眨眼睛。

不久，演奏廳變得極其安靜，彷彿所有的雜音都在瞬間被濾掉。

一位年輕的女孩登上舞台，開始演奏大提琴。吉美認得這首樂曲，它正是雅納在地鐵站演奏的那一首。只不過，這位大提琴手演奏得更加動人。

吉美一下子就被震住了。她轉向雅納，準備表達她的敬畏之情，卻發現旁邊的座位是空的。不僅如此，整個演奏廳的座位都是空的。她低下頭，發現自己的座位也空著。

大提琴手仍在演奏，因為吉美可以聽到音樂。但是當她轉身看舞台時，那裡也沒有人，只有一把空椅子。

吉美終於明白音樂演奏是怎麼一回事了。它是一種演奏者通過樂器發出的邀請，讓聽眾通過音樂結合在一起。成功的演奏是靈魂的振動，是一種看不見卻感受得到的體驗。

「我們會一直保持這種狀態嗎？直到演奏會結束之後？」吉美想問仍舊看不見的雅納，發現自己沒有辦法說話。

「保持什麼狀態？心連心？」雅納似乎聽到吉美的念頭，這樣回應她。

「這就是我想要的演奏方式！這是我的畢業演奏會！」吉美發現她進入了自己的未來。

3 德拉瑪爾奇遇

在德拉瑪爾酒店待幾分鐘，很快就忘記平時生活的地方是什麼樣子了。從美國東北海岸一個平凡的郊區小鎮，走上一條普通的公路，拐個彎，就到了異度空間。

德拉瑪爾酒店並沒有悠久的歷史，但是內部的仿古風格強迫性地把人拉回上個世紀，彷彿有一個看不見的磁鐵，在時光隧道的入口把遊客往內吸。

到處都看得見白色、金色和紅色，曲線明顯的家具、吊燈、大鏡子、華麗的裝飾品，頗有「鍍金年代」的氣勢。

述說德拉瑪爾酒店的遭遇之前，先讓我說明我是如何來到這裡的。

我從紐約開車南下，準備去維吉尼亞州拜訪朋友。從紐約到維吉尼亞，不可避免地要經過德拉瓦州

那天，我在開了無數次的高速公路上，突然發現了一些以前從未注意到的風景。

我看到一些貌似古代遺蹟的巨大複製品，例如希臘神殿的廊柱和羅馬古城的拱門。驚嘆之餘，才想到也許它們只是混凝土和鋼鐵做成的工業建築群。

接下來，我看到前方的路標上寫著「德拉瑪爾」（Delamar）。

這可新鮮了，「德拉瑪爾」聽起來就像一條大馬路或海濱度假村的名字，怎麼以前沒見過呢？這不是我第一次開這條路呀！難道附近有了新景點？緩過神來，才意識到我把字母看錯了，那是「德拉瓦州」（Delaware）的標誌。

我正以為自己的思維和視力都已恢復，一輛車迅速插進我的車道，擋在我面前。我猜那是一部紐約來的車，因為車牌上有一個自由女神像，並且寫著「帝國州」（Empire State），「帝國州」是紐約州的暱稱。

眨眼間，我又恍然發現車牌上寫的是「帝女國州」（Empress State）。這是怎麼回事？我正想在把握好交通安全的情況下，再仔細讀一次車牌，那輛車卻迅速地換了車道，從我面前消失了。

我在休息站停下來，用手機搜尋了「德拉瑪爾」，驚訝地發現，有一家名為「德拉瑪爾」的飯店開在海邊。（三）

紐約州 維吉尼亞州 德拉瓦州

上一則

老師，有蛇！

下一則

玫瑰夢

延伸閱讀

疫後物價漲 民眾旅遊費大增

疫後物價漲 民眾旅遊費大增
為工作棄學業 紐約父大學延畢30年 和兒子一同畢業

為工作棄學業 紐約父大學延畢30年 和兒子一同畢業
最後衝刺 法拉盛華人社團籲支持楊安澤

最後衝刺 法拉盛華人社團籲支持楊安澤
華埠「音樂節」奏響 民眾欣喜：紐約回來了　

華埠「音樂節」奏響 民眾欣喜：紐約回來了　

熱門新聞

陳美鳳（右）在人生碰到難關時，都有藍心湄的相伴。(取材自臉書)

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

2021-07-20 07:00
莫德納疫苗公司共同創辦人蘭格。（取材自維基百科）

莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱

2021-07-21 03:48
賈永婕和父親賈大駿早年的合照。

《老照片說故事》憶老同事賈大駿

2021-07-17 02:00

我被轟了兩槍

2021-07-17 03:02
黛安／圖

能活、敢愛、求知、追夢

2021-07-18 03:02

淚灑西雅圖

2021-07-21 03:02

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏