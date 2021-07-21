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國務院：副國務卿薛曼亞洲行 仍有可能訪問中國

美日韓外交高層會晤 強調維繫台海和平穩定重要性

離天國最近的隔離地（二○）

曾曉文

「苦難河水加入忘憂草汁液，祕方配製，幫你忘記痛苦。」

他接過黑色飲料一飲而盡，問：「既然這樣，你為什麼還要我回答心理健康問卷？」

「根據研究發現，心理創傷會比記憶更久長，」她說，「你一定記得G製藥集團吧？」他點頭，儘管那是多麼希望抹去的記憶。她亮出了真正身分：「我就是那家集團的總裁。」

難怪她看上去有些面熟！她就是那個製假藥、做假帳、偽造醫療資料的黑衣女魔頭，瞞天過海，使十萬人，包括他本人傾家蕩產！她把胡桃色頭髮染成橘紅色，整日戴著黑超鏡，居然沒被前股民認出來。

她坦白承認：「我不是志願者，是被天國暫時遣送的。」

他可以想像，天國接受她是犯下怎樣的錯誤。在騙局被揭穿後，她請了高價律師替自己辯護，身穿蟬翼般透明的黑襯衣高調上庭。有一天她在監獄的公共浴室裡，被人用浴巾勒死，再次登上全國頭條新聞。這一案件至今還是未解之謎。

她似乎看穿了他的心思，說：「我早就不想找到謎底了，但我必須幫助十萬人。」

「十萬人！」他驚訝地重複，「一直到人類搬到火星的日子？」

輪船徐徐開動了，喬希向渡口望去。湯姆汗水淋漓地跑來了，高舉起雙臂，伸直兩手拇指、食指、小拇指，蜷攏中指和無名指，表示「ILY（我愛你）」！

喬希眼中淚水湧動，也打起同樣的手勢。在恍惚中，湯姆身上的白袍變成錦衣，頭上出現了一道光環，黝黑的臉上露出聖潔的笑容。

這時乘客們在帥哥水手的指揮下，進入了底層餐廳。餐廳一改隔離地的暗淡裝飾風格，鋪著紅地毯，擺著簇新的紅金絲絨面的軟椅。（二○）

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