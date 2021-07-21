等打折時我要買一件，我讓他們看看，我也能買得起。她像小孩一樣賭氣地說。朱諾如今賣了房子，住進老人公寓。她現在銀行戶頭上有的錢，是她三十年前出國時想不到的。

我比一些當地人都過得好，我很感恩。她說。

我們這一天真是很悠閒，我和八十歲的朱諾。朱諾退休了，我在生病中。我托一托我的前胸，很輕，輕飄飄的，裡面什麼都沒有。朱諾回頭看我一眼。我們慢慢走，像兩個無所事事的老人，沿著聖布魯克街搖晃著。

陽光很好，巨大的歐式建築伸出長長的門廊。夏天，這條著名的街上往來著度假的人。很多年前，美國 人喜歡來這裡度假，因為加元和美元的匯率 ，也因為那些現在有些已經不存在的酒吧、那些漂亮開放的法國女孩。那時蒙特婁是繁華的。

我們來到第凡內，進門就看見赫本的大幅照片，《第凡內早餐》。赫本與保羅一無所有，他們走在街上，他們去第凡內。赫本說：我們什麼也買不起。保羅說：我有十塊錢。赫本問售貨員十元錢能買什麼，店員沉默了一會兒，拿出一個精緻的牙籤。

我們就像赫本一樣，什麼都不會買，但今天我們十分有閒。我對珠寶一竅不通，然後我看到了櫃檯上的三塊透明玻璃，上面分別用中文寫著：微信 支付、銀聯、支付寶。我看到店的後面辦公室或者庫房的門前站著兩個人，一個是禿頂的西人男子，在室外溫度三十二度的空調店裡，他穿淺棕色西裝，加粉紅色的領帶。他手裡拿著一杯水，或者酒。

他的上身略傾斜，傾斜向對面的男子。他微微彎下脖頸，說明這兩人之間的地位。我把眼光轉向他對面的那個人，那是一個亞洲人，我能肯定他是中國人。（五）