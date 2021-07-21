顏寧儀／圖

阿牛認真盯著轉盤，生怕錯過任何細節。轉盤終於停了，停在「100」，所有的格子都是這個數字。轉盤下面有一個燈亮了起來，還有個聲音說：「幸運的一天！」

「哈哈哈！」阿牛樂極了。

幾個路人看到阿牛大笑，竟然隨著他笑聲的節奏跳起舞來。

「歡迎、歡迎！」阿牛說著，開始往回走。

阿牛走到了快樂街的邊界，但是卻看不到憂傷村。他記得邊界有一個「遊人止步」的標誌，卻怎麼也找不到。

他想找一個表情嚴肅、看起來悲傷的人問一問，但是他沒有看到這樣的人。

阿牛認得出街道的布局，也認得街上的一些人。他沒有想過為什麼沒人能認出他。

回到自己家門口，阿牛激動地敲著門。他確信他的父母會像往常一樣迎接他，開門說聲：「阿牛回來啦？」他並沒有感覺自己有所改變，但他不知道，他的臉上有一個巨大的笑容。

2 畢業演奏會

吉美快要從音樂學院畢業了。再過兩個禮拜，就要開畢業演奏會，但她心神不寧。

吉美不知道為什麼要上音樂學院，為什麼要拉大提琴。她喜歡音樂，但並不總是喜歡拉大提琴。她只是修必須修的課，把每堂課都考個及格，盡量把每首歌的每個音拉準，數著節拍、數著日子。

就像許多學生一樣，她不知道除了做現在做的事，還能做什麼。所以她堅持學好一樣樂器，至少拉大提琴不是她學起來覺得太吃力的技能，上音樂學院不是她覺得做起來太痛苦的事情。

人們稱為「表演藝術」的東西，也包括音樂演奏。但是吉美無法理解音樂表演究竟為何物。儘管她已經參與了好幾年這樣的活動，她仍舊不明白。

拉琴算什麼表演呢？有什麼好看的呢？不是戲、不是舞蹈，也不是歌劇 。吉美從來不喜歡音樂會，不管自己在台上還是台下，都很不情願。

有一天，吉美經過地鐵站 ，看到一個女孩在拉大提琴，情不自禁地停下來。地鐵站經常有賣藝的音樂家，她通常看也不看，經常覺得很難聽，有種「很想付錢讓他們別彈、別唱了」的感覺。

這是她第一次停下來。

吉美學了這麼久的琴，第一次覺得自己想聽別人奏完一首樂曲。她覺得琴聲好像對她伸出手說：「跟我來！」吉美聽見自己的心在說：「我願意。」

當她完全沉浸在音樂中時，聽到有人在說話。

「你好，我叫雅納。」不知不覺，賣藝的大提琴手已經拉完。她向吉美打招呼，吉美才回過神來。剛才有好幾個路人在雅納擺在地上的帽子裡扔了錢，她卻一文沒給。

「哦！我差點忘記自己在哪兒了。」吉美還有點恍惚。

「你很喜歡我的音樂？」雅納開始收她的琴。

「喜歡。不只喜歡，說不清欸。我覺得被一種神奇的感覺淹沒了。」

「等我一下，我們一起走吧！」

「好啊！」吉美發現她本來就無意識地在等。

走出地鐵站，吉美才發現天已黑。

「走，我們去吃點東西！」雅納提議，「然後我帶你去一個演奏會。」

「好啊！」吉美答應著，心裡想的是：「吃東西好，但是我不太想去演奏會。」

「說不定你很快就會改變主意。」

雅納剛說完，吉美就改變了主意。她想：「這位姊姊拉琴能讓我陶醉，她去的演奏會應該不至於讓我想要離開。」

雅納提議到一家叫「劇作家」的餐廳吃飯，吉美馬上說好。因為她去過兩次，喜歡那裡的土豆香腸和啤酒。

吉美點了和上兩次一模一樣的菜，雅納點了一個沒吃過的。

「你為什麼在地鐵站拉琴？為了賺錢還是好玩？」吉美很直接地問雅納。

「不為什麼。」雅納甩甩頭。

「你也在音樂學院嗎？還是畢業了？」

「不，我爸教我拉的，我沒上過音樂學院。」

「拉得真好。我在學校裡還沒見過大提琴拉得這麼好的。」

雅納笑咪咪地聽著。（二）