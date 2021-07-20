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台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

是時候了（一三）

陳謙

她硬著頭皮，為父親吃下那些飯菜。讓她意外的是，這下倒真是不怎麼會吃過就老想吐了，心下有點吃驚。

她到西雅圖後，就為吃不下飯這事，找到心理醫生南茜。她知道這不是身體的問題。跟了南茜這麼多年，她知道自己為的不過是尋求安慰。現在看來，南茜是對的，是意念的問題。

到了夏天結束，父親要回桂瓊家的時候，公司裡的人都看到了她的改變，父親也淡笑著點頭：「你的臉上終於有些肉了！」

父親將他認為容易做的菜寫下菜譜，放在廚房的台上。那小本子的封面上，父親一筆一畫寫下一行「世上無難事」！

去機場的路上，父親看著窗外，很慢地說：「我這些天，總是想到你剛出生的樣子，那時三年自然災害剛過。按說你媽媽懷你的時候，也一直吃不飽的，可你一出來，就很飽滿的樣子。醫院裡很久沒見過生出來皮膚都不皺的娃娃了，大家都來看啊，羨慕得很。真沒想到，倒是到了美國，反倒越來越瘦了。」

柳瓊想起奶奶說起她出生時，可是完全不同的故事，可她只笑笑，沒回父親的話。

父親的表情一下就黯了，搖頭：「我是在認真說話呢！你媽媽走的時候，你還不到五歲，真是胖乎乎的，正在換牙。如果你媽知道你後來會變成這樣，不知會怎麼怪我。你媽總是跟我說，你特別像她小時候，唉──」

柳瓊輕聲說：「我從來沒怪過媽──真的。」她突然說了這麼一句，沒頭沒腦的。父親的表情嚴肅起來，身子好像打了個激靈，沉默了。

柳瓊想，父親應該不記得，她在十歲時，也大聲地講過這句話的。那次是學校裡要舉辦一年一度的「六一」兒童節表演，一向都在邊緣的柳瓊好不容易給選上了參加表演群舞〈我愛北京天安門〉。（一三）

美國 北京 天安門

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