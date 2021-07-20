離天國最近的隔離地（一九）

湯姆伸直兩臂阻止眾人，被一粒石子擊中，慌忙捂住了自己的眼睛。

卡戎二零在前引路，帶著驚魂未定的白金髮大亨下船，黑超鏡遮蓋不住陰沉的臉色。

這時有人興奮地叫嚷：「我們趁機把船開走吧！」

喬希冷靜地阻止：「我們不知道方向！」

人們陷入沉默，癡望眼前這條沒有航標的河流。如果開進烈火終日燃燒的地獄，日子會比現在還要難熬。卡戎二零在河灘上冷冷地站著，向他們伸出了表示蔑視的中指。

喬希突然對她喊道：「我們要求新服裝，換掉這身襤褸醜陋的白袍子！」

「對！」大家揮臂回應，齊聲狂呼：「還我尊嚴！」「還我尊嚴！」

卡戎二零問：「如果不換，你們會怎麼樣？」

有人嘶喊：「我們就把隔離地砸爛！」

喬希擺擺手說：「別衝動。我們應該有更好的策略。」

卡戎二零居然讓步了，「我向上面申請一下。」

在接下來的一兩個星期裡，隔離地的人們換上了全新的服裝──一套天藍色的短袖襯衣短褲，彷彿搖身變成了度假村的園林工，神情平添幾分歡悅。

有些人遇見喬希，竟主動開始問候。但喬希在回答道德評估試卷時，對自己在騷亂事件中扮演的角色惴惴不安。

幾天後，他在房間裡接到了卡戎二零的短信，要他半小時後到渡口登船。窗外的河水披著夕暉的金紗無聲流淌，他的心狂跳起來。湯姆大概是去參加讀經班或心理健康工作坊的活動了，他樓上、樓下跑了一圈，都沒找到，只好在房間裡留了一個紙條。

渡口上停的船是他在隔離地看到最新、最大的一艘。卡戎二零換上黑色船長制服，站在入口處，遞給了他一杯黑飲料。（一九）