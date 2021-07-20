我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

瑪麗珠娜（四）

陸蔚青

我的夢境繼續著，我夢見有一天我獨自來到咖啡店。這店裡沒有人，我獨自一個人做衛生、掃地。咖啡店特別大，好像是在一個山坡上，我掃了很長時間，終於做完了。所有工作的人還沒有來，春麗沒有來、小隱沒有來，老闆也沒有來。這時候客人卻來了，門一開，潮水一樣湧進來，都是西人，各種顏色的頭髮和眼睛。

他們來到店裡，坐滿了每一張桌子，但是沒有食物、沒有水，也沒有侍者、沒有老闆，只有我一個人。我站在中間，無所適從，我不知道用什麼招待他們。我想給他們喝水，但我卻只能找到空杯子，店裡沒有水，我不知道水龍頭在哪裡。

有一天我會來買一件艾斯卡達。朱諾說，當我們走到艾斯卡達門前時。我還真有兩件，但都不是在專賣店買的，我想不是正品。

這一季的艾斯卡達，主題是繁花，花朵碗口大，繡在布上。朱諾看好了一件長大衣，小立領，領口處有一個凹陷，是為珠寶準備的。

一個長身長腿穿黑衣的女人正在整理服裝，她看起來像一個在辦公室工作的職業女性。在這種品牌店，我認為這樣的裝束比較合適，我不太喜歡濃妝的女人。有一次我在公車上遇見一個女生，她真正讓我懂得了什麼叫香噴噴的女人。

一個精瘦的老婦人，正在看一件夏裝，是各種顏色組成的，像鐵鏈子一樣的幾何體。

我很喜歡。她說，不過黃色多了一些。

我和朱諾走進來，慢慢地看那些衣服。有一件翠綠的，肩和身側有一排花邊兒，很像枕套。

你的這些衣服真不錯。朱諾對黑衣女人說，黑衣女人笑一笑，就忙自己的去了。

她都不給我們服務。朱諾嘆一口氣，她已經看好那件繡花大衣。（四）

咖啡

上一則

《老照片說故事》老同學

下一則

即使

延伸閱讀

萬鑫鑫的陶藝課（二七）

萬鑫鑫的陶藝課（二七）
萬鑫鑫的陶藝課（二六）

萬鑫鑫的陶藝課（二六）
回應耳朵整形 劉曉慶：要展示美麗

回應耳朵整形 劉曉慶：要展示美麗
更年期不適 多是腎、肝、脾失調

更年期不適 多是腎、肝、脾失調

熱門新聞

賈永婕和父親賈大駿早年的合照。

《老照片說故事》憶老同事賈大駿

2021-07-17 02:00
就讀金寧國中一年級的楊宸安是金門知名的小畫家，他的畫作有不少人搶著收藏。(圖：楊文斌提供)

金門天才小畫家楊宸安 國際名師也驚豔

2021-07-12 07:00

我被轟了兩槍

2021-07-17 03:02
倩華／圖

甘為孺子牛

2021-07-13 03:02
黛安／圖

能活、敢愛、求知、追夢

2021-07-18 03:02

其實我知道

2021-07-13 03:01

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准