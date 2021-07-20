顏寧儀／圖

1 阿牛逛快樂街

某些人看阿牛會覺得他悶悶不樂，其實不是。某些人看阿牛會覺得他很嚴肅，其實也不是。因為阿牛生長在憂傷村，這個樣子很久了。其實他的外表完全不能反映他的內心，但是他的內心到底是什麼樣子，他還沒有完全發現。所以他一聽說除了憂傷村還有別的地方，大家過著不一樣的生活，便很好奇。

阿牛聽說有個地方叫快樂街，決定去逛一逛。

很多人勸他不要去，說那裡很危險。憂傷村的人除了憂傷，不知道別的。對於他們，「快樂」是一種陌生的外來物，很可能會威脅到他們的生存。

「萬一你忘記憂傷怎麼辦？」

「忘記就忘記啊！」阿牛不以為然。

「不知道憂傷的人，回到憂傷村不就成了外地人嗎？」

「外地就外地啊！」阿牛還是不以為然。

牛媽媽對牛爸爸說：「我很怕阿牛去了快樂街，變了一個人，回來我們就認不得他了。」

牛爸爸安慰牛媽媽：「阿牛怎麼變，都是我們的孩子嘛！」

沒有人能勸阻阿牛，而且憂傷村也沒有任何法律阻止村民離開，因為從來沒有發生過有人想出去的事情。

阿牛隨便打包兩件衣服，背了一個小包就出發了。

其實快樂街離憂傷村並不遠，走幾步路就到了。

阿牛走出憂傷村的時候，發現邊界有一個大牌子寫著：「遊人止步。除了憂傷村居民，禁止入內。」

「怪不得從來沒有人來我們村呢！」阿牛恍然大悟。

他走啊走，不知不覺就到了快樂街。因為快樂街沒有門，對任何人都是敞開的。

阿牛第一次聽見歡笑聲，看見笑咪咪互相打招呼的人，感覺很新鮮。他東張西望，目不暇接。

「歡迎、歡迎！先生請進！」某商店老闆招呼阿牛。

阿牛不知道如何反應，因為他在憂傷村沒有聽人說過「歡迎」。

他走進商店，發現這是一家禮品店，有賣賀卡、包裝紙、糖果、娃娃等等，到處寫著祝福的話，他都不認識。

阿牛很好奇地把每一個角落都逛到了，正準備離開，又遇到老闆。老闆關心地問他：「沒有找到你要的東西嗎？」

「我沒有在找東西。我應該找東西嗎？」阿牛問。要是在憂傷村，凡是有人過來跟他說話，多半是「你應該」、「你必須」、「你不能」等等的話。

「不用啊！我只是想提供一些幫助而已，如果你需要的話。」

「哦！」阿牛不知所措，點點頭倒退了幾步，走出商店繼續往前走。

阿牛經過一個電影院 ，看到正在舉行某影展 ，外面寫著：「免費活動，歡迎隨時入場。」便走了進去。

他坐下看了一小段，忍不住笑了出來。這是他第一次笑得這麼開心。

觀眾裡沒有第二個人在笑，阿牛發現自己很突出，咳了兩聲，把笑聲收了回去。

電影的片名是《傷心客棧》，可是阿牛進來的時候，片頭已經過了。他看到影片裡的場景很像自己家鄉，忍不住笑了起來。

影片播放完之後，問他：「這位先生，我剛才看到你一直在笑，你覺得這個影片很好笑嗎？」

「我不明白什麼叫好笑，但是影片看起來很熟悉。」阿牛說完，所有的目光都轉向他。

「這位先生是外地人吧？歡迎、歡迎。」導演 說著，帶頭拍手。觀眾們全都跟著拍起手來。快樂街的人沒有在生活裡見過憂傷的樣子，只能通過電影了解一下。

阿牛的反應讓導演覺得自己拍得比較寫實，可是卻讓觀眾懷疑憂傷說不定是一件愉快的事情。

阿牛繼續逛街，看到路邊有一個「幸運輪」的遊戲。他沒有看到投幣的地方，因為這是公共設施。

轉盤上面雖然分了很多格，每一格裡面的數字都是一樣的。既然都一樣，那為什麼要轉呢？阿牛正納悶，有個人過來推了一下轉盤，可是轉盤還在動，他就一蹦一跳地走了。（一）