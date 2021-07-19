離天國最近的隔離地（一八）

湯姆搖搖頭。他意識到湯姆還不能說話，慌忙四處尋找，從床頭櫃的角落裡，翻出了酒店的便箋和圓珠筆。

湯姆寫道：「我接觸了太多疫病患者，不知是什麼時候感染上的，我不怪你。」

喬希的心被負罪感的蚊蟲噬咬多日，此時感到些微清爽。他說了一些在心裡憋了許久的話，比如掛念父母，希望他們原諒自己先走一步。還有，如果人生重來，他也許會繼續攻讀生物博士，成為研究C肺炎疫苗 的中堅力量。湯姆專注地望著他，不時點點頭，或拍拍他的手背。

傍晚時，兩人在河岸散步，遇見一群人情緒激憤地聚集在渡口。其中一人指著停在岸邊的一艘輪船，揮臂呼喊：「上船啊，那是開往天國的船！」

白金髮大亨站在頂層的甲板上，衝著人群吆喝：「還沒輪到你們！我把這艘船包下了！」他居然可以發出聲音，看來已通過了心理健康測試。

一時間有聲者狂吼，失聲者丟石子助威，砸碎了船艙的玻璃。玻璃碎片濺到了白金髮大亨的臉上，他不得不倉皇躲避。

那個曾經分發《隔離地手冊》的帥哥水手，打開了輪渡口的鐵門，臉上掛著迷人的微笑。他受到了人們最熱烈的歡迎，甚至還被幾位胸脯豐滿的大媽狂吻一氣。當鐵達尼號即將沉沒時，乘客們爭搶著下船，跳到救生艇上，此刻恰恰相反，人們拚命往船上擠，互相推搡，把身上的白袍子都撕碎了，全不顧袒露隱私 部位的羞恥。

更多的人聞聲趕來，沖散了喬希和湯姆，喬希身不由己地被推到了船上。幾位船員試圖控制局面，結果被打得鼻青臉腫。其中一人站立不穩，落到了水裡。（一八）