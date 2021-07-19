薛慧瑩／圖

這個是我在蒙特婁租的第一個公寓，這些家具都是二手的，有的是從教堂拿來的。

照片上的朱諾還年輕，我看著她戴著眼鏡、提著箱子，站在黃昏的後備箱那裡，臉上掛著笑。她最初在渥太華和蒙特婁之間漂泊，兩年後，她把女兒接出來，那年咪咪十七歲。

我住在渥太華一個朋友家裡，很快就找到工作、找到房子，搬了家。一切順利，好像上帝安排好一樣。朱諾說。

我知道她沒有說明的那個朋友就是丹尼，他幫助朱諾來到加拿大，後來他們同居過一段時間。如今丹尼已經去世了，酒精中毒，他喝得實在太多了。

朱諾在西人公司工作，交西人男友。朱諾其實是一個長著亞洲臉的西人，但當她遊走在西方人裡，她總是以中國 人自居，她穿旗袍、繡花鞋。當她遊走在中國人裡，她打扮得就像個西人，她在白頭髮中挑染淺藍色，做藍色指甲。她一點不像一個八十歲的婦人。除了五官不同，她周身上下洋溢著白人的氣息。

在這張照片上，她的頭髮雪白了。

我退休就不染頭髮了。她說，這是我的決定。當時丹尼很不高興。但這是我的頭髮，我做主。朱諾笑笑說。

我們繼續看照片。

照片上的她坐在一個小院子裡。這是我學法語的小鎮，這是我的房東。他原來是一個神父，後來思凡結了婚，生了三個孩子，又離婚了。這是我在魁北克城四百周年時。天下著雨，羅馬教皇通過電視講話，雨下得很大，但沒有人走，他們狂歡。

我們喝完咖啡 ，決定到樓上開開眼。朱諾走在我前面，她的身體開始變化了，她本來是挺拔的，教會學校訓練女孩子們走路，頭上頂著書，手背在後面。但現在她駝背了，脖子向前探，戴著小圓帽子，看上去有點像八卦雜誌上的英國女皇。

我們去看那些Armani、Gucci，那些奢華的衣服，綴滿金色的手包被鑲在牆裡的玻璃罩裡，好像是某個古玩。

讓我看看它的價格，朱諾伸長脖子，用手去摸那別在衣兜裡的價格籤，很多衣物上沒有價格。

他們在等你問價格，然後他們說試一試吧，我們就麻煩了。我們不會買這樣的東西，但我們要懂得這些東西，知道一下。朱諾說，朱諾用飄飄的眼神望那些可能站在某處的售貨員，她那樣子像一個有經驗的老狐狸。

你看每一個部門都有中國人，這些中國人被雇用，是為了服務中國人，因為現在中國人太有錢了。我們走到門口，見四個中國女人推門進來，她們走得很快，毫不猶疑。

她們是買主。朱諾說。

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昨晚我又做了一個夢，我夢見我到一個速食店打工，我夢見春麗、夢見小隱，我們都在這個店打工，很繁忙、很累，好像還用C++做程式、收銀或者其他。我記得斯里沃，他是我的編程老師，長著瘦小的矮個子，四肢均勻，草黃色頭髮，兒童一樣的圓眼睛，但他的眼神不像兒童，他的眼睛帶著敵意。

有一次春麗沒有交作業時，斯里沃說：不交作業沒關係，你可以到這個城市的任何一個街角，那裡有許多刷碗端盤子的工作，等著你們這些人去做。

春麗是一個新媽媽，她在移民 之前是律師，如今她不能保護自己的權益。

趙地主說：斯里沃的語言充滿歧視，你可以去告他。

春麗的臉就漲紅了，她還帶著新母親那種豐潤，身上有嬰兒的奶香味兒。她說：去哪裡告？我連功課都聽不明白。我們就住了嘴，沉默。

這一些新移民來到這座城市，每個家庭送專業好的那個去讀高學歷，文科類的就來到這個社區學校，學習市場上比較容易找工作的專業。那時正是「九一一」之前一年，電腦是熱門，我們就去學電腦，即使我們是文科生也無所謂。在1980年代初經歷過高考洗禮的一代人，有什麼不能學的呢？我甚至要補高等數學。放學後，大半同學都走了，我和音樂家、畫家坐在教室裡，等著花毛衣來給我們上課。

花毛衣是數學和電腦雙博士，天生長了一張慈祥的臉。他笑的時候眼睛瞇成一條縫，整個臉都開花了一樣，他是一個標準的、不用任何化妝的祖父。而服裝讓他更加溫暖，他喜歡穿花格子毛衣，他有各種花格子毛衣，藍灰格、黃白格、棕白格、粉黃格。每天上課，你都會看到他，他永遠穿著溫暖的花毛衣。

下午補高等數學，花毛衣會早來一會兒，他等著我們這些午休後有些懶散的學生走進課堂，微微地笑著。他教我們怎樣把一個分解式解決，這個分解式，他說，要用if句式：

if x=1

if x=2

……

音樂家站起來，他說：我有更好的方法。他走上講台，在黑板上用十字相乘法，解出來x。

這是什麼方法？花毛衣說。

這是中國初中數學。音樂家解釋說，帶著某種愉快的揶揄。

花毛衣很快就學會了十字相乘法，但他拒絕用這個方法解題。

因為這種方法是隨機的。他說，而電腦是有嚴格程式的。

於是我們放棄了十字相乘法，用花毛衣的方法解題。我們必須放棄原來的一切，個人經歷、社會地位、價值觀念、人生原則，放棄已經習慣的十字相乘法，從x=n開始，n的區域是從零到無窮大。（三）