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又有2海外選手村內感染 東奧已累計55人確診

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

是時候了（一一）

陳謙

她想告訴父親，她那總是挽在腦後的蓬鬆髮髻，一身柔軟面料的寬鬆衣裳，配著她瘦削卻總是來去匆匆的步態，惹得大家總會開玩笑說：噢，我們那個芭蕾舞星──在這個問題上，中美好像有共識呢！話到嘴邊，被父親那罕見的凝重臉色壓下了。

柳瓊也沒有告訴父親，為了不讓自己的身板因為太瘦而塌下來，她這些年一直在努力地吃。可就是吃不下，「飯量跟貓食一樣──」她早也接受了這樣的說法。

如果有實在躲不開的社交活動，必須要吃點什麼，她總是顯出興致很高的樣子，也跟著大家去吃，可轉身就會到衛生間裡吐出來。「這跟厭食症患者的典型症狀很像了──」她從來不為沒胃口吃飯求醫，這是醫生們對她體重太輕表示關注，聽到她的講述後做出的判斷。

她總是拚命擺手，她的意思是，她不是像厭食症患者那樣，進食後故意又去吐出來。她是沒法多食，一吃多了就有身體上的反應，想吐，只能少吃。

醫生就說：「那就是非典型厭食症了。」

她不喜歡聽到「厭食症」這三個字，就不爭了，按時吃各種醫生建議的食品營養補充劑，甚至會讓自己硬著頭皮吞蛋白粉。這讓她看上去雖很瘦，卻因為刻意鍛鍊，又按時吃營養補充劑，體態和精神都還不錯。加上那眉眼和神態，人們要說她像一個活躍的芭蕾舞演員，聽上去也不太勉強。

看著柳瓊那樣單薄的身板，人們都覺得自己知道了她一直單身的答案。（一一）

芭蕾

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