離天國最近的隔離地（一七）

她問：「日子過得怎麼樣？」

「馬馬虎虎。」他能說話了！「這是怎麼回事？」

「你的測試結果超過及格線，所以恢復了說話能力。你女兒通過湯姆殯儀館，為你申請了死亡證明書。你想和她正式告別嗎？」

他沉默片刻，搖搖頭，「我不想讓她看見我這副樣子，何況我在遺書裡把心裡話都說了。」他花了兩個晚上字斟句酌，眼淚流滿了鍵盤的溝溝縫縫。

她用手指敲打沙發扶手，說：「你的死亡原因是自殺。按理說，我不能接受你上船。」

他像一個審判席上的囚犯，陳述「自殺罪」的動機。他在安排了沛影的葬禮後，染上了C肺炎，住了一個多月的醫院。病毒雖然消失，但腎炎加重，他再也支付不起醫療費 了，選擇不給任何人製造麻煩，默默地體面地離開。

她咬了咬下唇，表情在黑超鏡下變得生動，「任何系統都有漏洞，我找個機會試試，也許可以改動你的死因。」

她還給了他一張房卡。他立即要求做湯姆的證明人，讓湯姆住進自己的房間。她同意了。

他跑到河灘的岩石旁，不知哪兒來的力氣，背起沉睡的湯姆，一路上沒歇，逕自衝進了酒店電梯。他在讀卡器前刷房卡，電梯開始上升！彷彿一個輸光的賭徒，拿到了一張魔幻撲克牌，重新回到遊戲中，臉上露出久違的汗淋淋的微笑。

他把湯姆安頓在房間裡的一張單人床上，隨後洗了一個長長的泡浴，似乎瞥見穿黑西裝、吃安眠藥的自己，站在朦朧的水霧中。

當喬希穿著白浴袍走出浴室，看到湯姆已經甦醒，端坐在椅子上讀《聖經》，驚喜地撲過去，像從前贏球之後那樣熱烈擁抱他，慚愧地說：「是我害了你！」（一七）