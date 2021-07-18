我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有2海外選手村內感染 東奧已累計55人確診

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

離天國最近的隔離地（一七）

曾曉文

她問：「日子過得怎麼樣？」

「馬馬虎虎。」他能說話了！「這是怎麼回事？」

「你的測試結果超過及格線，所以恢復了說話能力。你女兒通過湯姆殯儀館，為你申請了死亡證明書。你想和她正式告別嗎？」

他沉默片刻，搖搖頭，「我不想讓她看見我這副樣子，何況我在遺書裡把心裡話都說了。」他花了兩個晚上字斟句酌，眼淚流滿了鍵盤的溝溝縫縫。

她用手指敲打沙發扶手，說：「你的死亡原因是自殺。按理說，我不能接受你上船。」

他像一個審判席上的囚犯，陳述「自殺罪」的動機。他在安排了沛影的葬禮後，染上了C肺炎，住了一個多月的醫院。病毒雖然消失，但腎炎加重，他再也支付不起醫療費了，選擇不給任何人製造麻煩，默默地體面地離開。

她咬了咬下唇，表情在黑超鏡下變得生動，「任何系統都有漏洞，我找個機會試試，也許可以改動你的死因。」

她還給了他一張房卡。他立即要求做湯姆的證明人，讓湯姆住進自己的房間。她同意了。

他跑到河灘的岩石旁，不知哪兒來的力氣，背起沉睡的湯姆，一路上沒歇，逕自衝進了酒店電梯。他在讀卡器前刷房卡，電梯開始上升！彷彿一個輸光的賭徒，拿到了一張魔幻撲克牌，重新回到遊戲中，臉上露出久違的汗淋淋的微笑。

他把湯姆安頓在房間裡的一張單人床上，隨後洗了一個長長的泡浴，似乎瞥見穿黑西裝、吃安眠藥的自己，站在朦朧的水霧中。

當喬希穿著白浴袍走出浴室，看到湯姆已經甦醒，端坐在椅子上讀《聖經》，驚喜地撲過去，像從前贏球之後那樣熱烈擁抱他，慚愧地說：「是我害了你！」（一七）

醫療費

上一則

《老物件情懷》雙孔電話插頭

下一則

延伸閱讀

法拉盛商機熱點Flushing Tower辦公室出租

法拉盛商機熱點Flushing Tower辦公室出租
希德斯頓扮邪神 「洛基」首集狂勝前漫威影集

希德斯頓扮邪神 「洛基」首集狂勝前漫威影集
3代「蜘蛛人」將同框 最新續集1人被賜死？

3代「蜘蛛人」將同框 最新續集1人被賜死？
惠州2歲童被家長落在電梯 上6樓翻越欄杆墜亡

惠州2歲童被家長落在電梯 上6樓翻越欄杆墜亡

熱門新聞

就讀金寧國中一年級的楊宸安是金門知名的小畫家，他的畫作有不少人搶著收藏。(圖：楊文斌提供)

金門天才小畫家楊宸安 國際名師也驚豔

2021-07-12 07:00
達姆／圖

老家來客（上）

2021-07-11 03:04

喜歡我哪一點

2021-07-11 03:02
達姆／圖

老家來客（下）

2021-07-12 03:02
倩華／圖

甘為孺子牛

2021-07-13 03:02

其實我知道

2021-07-13 03:01

超人氣

更多 >
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口
「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？