我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有2海外選手村內感染 東奧已累計55人確診

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

玉玲（八）

沈寧

另外一個警官，詢問周圍的人們，到底發生了什麼事情。

圍觀的群眾並不知情，猜來猜去，說不出頭緒。那個保安一邊解釋，一邊回頭尋找向他報告的老太太，卻一個也看不到。首先發難的老太太現在明白，她們鬧了一場誤會，惹出大禍，都慌慌忙忙躲到人群背後，悄悄走掉了。

幾分鐘後，救護車來了，急救員們拉著擔架跑來，七手八腳，把玉玲放到擔架上。

玉玲始終緊緊地抱住女兒，不肯鬆手。急救員們沒有辦法，只好把慧梅也放到擔架上，升起架腿，推著小輪，把母女兩人一起送進救護車，開走了。

6

因為這場意外變故，玉玲早產了兩個月，兒子起名學武。雖然學武弱小，但身體基本健康。醫院很負責任，一直把學武保留到足月，才放回家。但玉玲的身體卻垮下來，她還堅持親自給學武餵奶。她說吃母奶的孩子，身體才會有足夠的抵抗力。早生兩個月，兒子本來身體有虧，必須加倍保護。

廣生平時對玉玲是言聽計從，養孩子的事，當然更不能擅作主張。雖然他一百個不願意，怕對玉玲身體有傷害，但也沒有其他辦法，只好同意。不過，好說歹說，總算讓玉玲在家休息了五個月，頭兩個月兒子在醫院裡觀察，玉玲一直陪著。第三個月兒子回家，玉玲才算開始坐月子。滿月之後，廣生威逼利誘，硬把玉玲又留在家裡兩個月。

家裡多了一口人，雖然幼兒享受很多政府補貼，但他們夫婦必須要想將來兒子的前程，小學、中學、大學。所以半年以後，玉玲又開始到客戶家去做衛生。（八）

上一則

《老物件情懷》雙孔電話插頭

下一則

延伸閱讀

屋崙美麗湖槍擊案 警：涉幫派恩怨

屋崙美麗湖槍擊案 警：涉幫派恩怨
大S遭網友砲轟 S媽護女：她有捐救護車

大S遭網友砲轟 S媽護女：她有捐救護車
媽媽走得快又急「到底政府在哪？」

媽媽走得快又急「到底政府在哪？」
媒體人林芳怡染疫 猝逝救護車上

媒體人林芳怡染疫 猝逝救護車上

熱門新聞

就讀金寧國中一年級的楊宸安是金門知名的小畫家，他的畫作有不少人搶著收藏。(圖：楊文斌提供)

金門天才小畫家楊宸安 國際名師也驚豔

2021-07-12 07:00
達姆／圖

老家來客（上）

2021-07-11 03:04

喜歡我哪一點

2021-07-11 03:02
達姆／圖

老家來客（下）

2021-07-12 03:02
倩華／圖

甘為孺子牛

2021-07-13 03:02

其實我知道

2021-07-13 03:01

超人氣

更多 >
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口
「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？