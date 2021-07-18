另外一個警官，詢問周圍的人們，到底發生了什麼事情。

圍觀的群眾並不知情，猜來猜去，說不出頭緒。那個保安一邊解釋，一邊回頭尋找向他報告的老太太，卻一個也看不到。首先發難的老太太現在明白，她們鬧了一場誤會，惹出大禍，都慌慌忙忙躲到人群背後，悄悄走掉了。

幾分鐘後，救護車來了，急救員們拉著擔架跑來，七手八腳，把玉玲放到擔架上。

玉玲始終緊緊地抱住女兒，不肯鬆手。急救員們沒有辦法，只好把慧梅也放到擔架上，升起架腿，推著小輪，把母女兩人一起送進救護車，開走了。

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因為這場意外變故，玉玲早產了兩個月，兒子起名學武。雖然學武弱小，但身體基本健康。醫院很負責任，一直把學武保留到足月，才放回家。但玉玲的身體卻垮下來，她還堅持親自給學武餵奶。她說吃母奶的孩子，身體才會有足夠的抵抗力。早生兩個月，兒子本來身體有虧，必須加倍保護。

廣生平時對玉玲是言聽計從，養孩子的事，當然更不能擅作主張。雖然他一百個不願意，怕對玉玲身體有傷害，但也沒有其他辦法，只好同意。不過，好說歹說，總算讓玉玲在家休息了五個月，頭兩個月兒子在醫院裡觀察，玉玲一直陪著。第三個月兒子回家，玉玲才算開始坐月子。滿月之後，廣生威逼利誘，硬把玉玲又留在家裡兩個月。

家裡多了一口人，雖然幼兒享受很多政府補貼，但他們夫婦必須要想將來兒子的前程，小學、中學、大學。所以半年以後，玉玲又開始到客戶家去做衛生。（八）