薛慧瑩／圖

我曾見過薩娜一次，那次是我們去看朱諾收藏的雙面繡，薩娜出了三千塊加元。

你可以還價。朱諾說，三千加元超出了她的預想。

不還了，薩娜說，我了解它們的價值。

薩娜是一個矯健的淺棕色女人，短髮、高跟鞋、西褲，職業裝束。上衣好像是兩塊方巾縫在一起，有紅白雙色的螺旋圖案。

今天出事了，薩娜說，熱那亞的橋坍塌了。

熱那亞是薩娜的故鄉，她剛從那裡回來。這次她去了一個月，她的父母和姊姊都在那裡。

朱諾說我們去HR。HR是一個名牌店，服裝、化妝品動輒成千上萬，但地下室裡有一個餐廳，朱諾說這餐廳價格倒是我們能承受的。吃完飯我們去看看那些名牌，我們不買，但是，可以開開眼。

開開眼。薩娜洋腔洋調地跟著說。

開開眼。朱諾篤定地說。然後對我說：薩娜會說中文。

一點點。薩娜說，她的一隻眼睛很俏皮地眨一下。

我們轉過旋轉門，轉過旋轉樓梯，一直到地下室去。

這是一個以白色和灰色為基調的餐廳，簡潔大方，樸素中有格調。我們選了一個角落，薩娜和朱諾坐在火車座上，我坐在她們對面。

薩娜開始翻她的手機，把熱那亞的斷橋視頻給我們看。一個災難電影，一百多米的橋像蛋糕從中間切下來，直接砸到水裡，小汽車掉進水中。濃煙滾滾，無數灰燼和煙霧向螢幕撲過來，我們只看到一團煙霧。

薩娜是活潑的，她說話的時候從來沒有停止過肢體動作，她的眼睛、她的身體，在同一時間一起動。她棕色的眼睛明亮熱烈，好像有無窮的精力。她笑著，眼睛閃閃，常常拋一個俏皮的眼神。說得興起，她就用兩隻手指打一個響指。薩娜是熱烈，是充滿活力，是陽光明媚的。她有均勻的骨骼、美麗的容顏、光潔的頭髮、聰明的頭腦，但她不是嬌弱的。薩娜不嬌弱，薩娜是獨立堅強的女性。

薩娜有一雙兒女，非常好的兒女。朱諾介紹說。朱諾是一個很好的中間人，她善於將陌生的朋友凝聚在一起。

是的。薩娜閃一下眼睛說，我很幸運。

在這個三人餐桌上，薩娜是那個主講的人。我喜歡這樣的主講人，每一個聚會都需要一個這樣的人。有人主講，我只消做出傾聽的姿態即可。在這樣的姿態中，我可以聽，也可以不聽，我保留我胡思亂想的自由。薩娜說，她在熱那亞的海邊攀岩，在十六、七世紀的小鎮上遊玩，在海中與海豹一起游泳。薩娜一邊說，一邊給我們看照片，好像博物館 中的講解員。那些照片上的薩娜大笑著，露出有些傾斜的犬齒。

薩娜在一個小時的快樂互動後告別，回博物館去上班。望著薩娜離去的匆匆身影，朱諾對我說：薩娜正在離婚呢！

我說：這樣快樂美好的女子，為什麼呢？

因為她丈夫有了外遇，是一個巴西女郎。薩娜非常痛苦，哭了好幾次，這次去熱那亞，就是為了從痛苦中得到緩解。

她很堅強。我說。

沒有什麼堅強，只是我們需要熬過去。朱諾說。

分離是一件痛苦的事情。我想，人們常常尋找愛情分手的原因，其實是沒有原因的。問那些佛教大師比較好，他們會告訴你，緣生緣滅。

朱諾和我相對安靜，我拿出書法 給朱諾，這是我們今天見面的主要原因。朱諾想讓我給她寫一幅字，做為書的封面背景。這是一部法語書，所以法語書名會在主要位置，但背景會是中國 書法，這是朱諾自己設計的封面。我的字並不好，但朱諾堅持用我的字。

這是一種友誼，我這樣理解。

朱諾要按照自己的心願，把書做成她喜歡的樣子，她還想在書中放一些照片。對朱諾來說，出一本書，不是攀登文學高峰，相反，更像對生活的總結。

我喜歡那些沒受過訓練的藝術。朱諾說，就像那些非洲的藝術，那些畢卡索收藏的木雕、繪畫、陶藝、鐵藝。如今它們甚至沒有名字，只標誌著剛果、埃及這樣的國名。當藝術品成為了國家的標誌，它們就不再屬於哪個藝術家。朱諾喜歡這種素人藝術，因為她就是這樣的人，她寫書，是在找快樂。

然後我們開始交換禮物，我送她紅棗戀核桃，她送我一件印花小圍裙。

在家裡做飯總會不注意儀表，但如果有一個漂亮的圍裙，就不一樣了。朱諾說。

我們要了咖啡。朱諾把照片從一個信封中拿出來，那些老照片有些泛黃了。

你不知道整理照片有多麼難，我常常會整理一整天。我會很累，不是身體的累，是心理的累。那些回憶，讓我想到太多往事。

你看這張照片，是我離開中國的最後一張照片。這是我媽媽，我走後不久她就去世了，這是我與她最後一面。這是我的小女兒咪咪，我走後她沒有去處，我送她去爸爸家，但後母不能容她，她獨自跑了回來。這是我送她走時的照片。你看這火車，北京到哈爾濱的。這是我大女兒，那時她在我三姊家裡，當時我也想把小女兒送去，可姊姊沒有說，我也不好意思問。這是我在哈利法克斯的第一夜，這些東西都是別人送我的，他們說你需要這個、你需要那個。我就帶上，我想也許會需要的。（二）