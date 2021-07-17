我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

是時候了（一○）

陳謙

父親搖頭：「你是藥學博士，我也看到你對科學飲食這些東西特別講究。我跟你學了很多有意思的新知識，這個我喜歡的。但你確實瘦得超過了正常的範圍，人家都要懷疑你是不是有厭食症。」

父親在這兒停了一下，又說：「這可是要命的事啊！」

柳瓊心裡一個「格登」，愣在那裡。後來柳瓊總是想，在那一刻，他們已經非常接近那個核心問題了。但她還是偏開了身子，錯過了和父親一起打開那把鎖的機會。

「我以前從來沒往這方面想過。現在想起來，好像是你媽走後，你就開始不肯吃東西的。有一陣，你奶奶背著我，跟鄰居的老人家到處帶你去郊區找草醫、看中醫。直到你臉上被灸草熏得出水化膿，被我發現了，趕緊叫停。」

父親說著，盯著她的臉看，好像在找疤痕。柳瓊下意識地摸了摸自己的鼻子，奶奶說過的，是在右邊鼻翼。現在那疤痕早看不到了。

「都是我的錯，我那時想的只是自己，以為只有自己難──」父親的聲音變了，「那時大家都瘦，你看上去只是偏瘦一點。那時畢竟年輕，不太顯。現在你在美國，這就瘦得太過了。我一直也在看書，想了解怎麼解決。桂瓊什麼都好，就是總哄我高興。你看，大家這不都看出問題了，他們是好心啊，在提醒我。」父親又說，眉頭皺起來。

「這年頭喝水都會胖的人太多了，大家都很羨慕我呢──」柳瓊努力笑了笑。（一○）

美國

上一則

叫賣聲拉客（下）

下一則

等待曙光

延伸閱讀

中醫助戒菸 耳穴針灸助抑菸癮 多管齊下效果更佳

中醫助戒菸 耳穴針灸助抑菸癮 多管齊下效果更佳
百毒月 中醫教避疫去瘟 喝茶飲消暑、調理腸胃

百毒月 中醫教避疫去瘟 喝茶飲消暑、調理腸胃
緩解新冠疫苗副作用 中醫師建議這樣調養體質

緩解新冠疫苗副作用 中醫師建議這樣調養體質
遭鬣狗咬掉左眼鼻子 辛巴威9歲童赴南非接受手術

遭鬣狗咬掉左眼鼻子 辛巴威9歲童赴南非接受手術

熱門新聞

就讀金寧國中一年級的楊宸安是金門知名的小畫家，他的畫作有不少人搶著收藏。(圖：楊文斌提供)

金門天才小畫家楊宸安 國際名師也驚豔

2021-07-12 07:00
達姆／圖

老家來客（上）

2021-07-11 03:04

喜歡我哪一點

2021-07-11 03:02
連鎖披薩店加盟主49歲的吳旻融，每年自掏腰包捐20萬元台幣設立獎學金，幫助清寒學生。(記者林伯驊／攝影)

披薩店加盟主吳旻融家道中落 打工拚出數十家店

2021-07-09 22:00
達姆／圖

老家來客（下）

2021-07-12 03:02
倩華／圖

甘為孺子牛

2021-07-13 03:02

超人氣

更多 >
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」
疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年

疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年
抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名