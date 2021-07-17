父親搖頭：「你是藥學博士，我也看到你對科學飲食這些東西特別講究。我跟你學了很多有意思的新知識，這個我喜歡的。但你確實瘦得超過了正常的範圍，人家都要懷疑你是不是有厭食症。」

父親在這兒停了一下，又說：「這可是要命的事啊！」

柳瓊心裡一個「格登」，愣在那裡。後來柳瓊總是想，在那一刻，他們已經非常接近那個核心問題了。但她還是偏開了身子，錯過了和父親一起打開那把鎖的機會。

「我以前從來沒往這方面想過。現在想起來，好像是你媽走後，你就開始不肯吃東西的。有一陣，你奶奶背著我，跟鄰居的老人家到處帶你去郊區找草醫、看中醫。直到你臉上被灸草熏得出水化膿，被我發現了，趕緊叫停。」

父親說著，盯著她的臉看，好像在找疤痕。柳瓊下意識地摸了摸自己的鼻子，奶奶說過的，是在右邊鼻翼。現在那疤痕早看不到了。

「都是我的錯，我那時想的只是自己，以為只有自己難──」父親的聲音變了，「那時大家都瘦，你看上去只是偏瘦一點。那時畢竟年輕，不太顯。現在你在美國 ，這就瘦得太過了。我一直也在看書，想了解怎麼解決。桂瓊什麼都好，就是總哄我高興。你看，大家這不都看出問題了，他們是好心啊，在提醒我。」父親又說，眉頭皺起來。

「這年頭喝水都會胖的人太多了，大家都很羨慕我呢──」柳瓊努力笑了笑。（一○）