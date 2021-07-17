離天國最近的隔離地（一六）

沛影最後說：「你不得好死，死無葬身之地！」

他還看望了旁邊的艾瑞克墓。薇爾瑪不知身在何地，是否安全。

他曾想過在此地給自己買一塊墓地，但手頭一直拮据，也許真會像沛影所詛咒的，「死無葬身之地」。

當晚回到自己的公寓，他就病倒了。

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喬希漸漸習慣了隔離地的生活。偶爾在酒店大廳裡停留，看看大螢幕上當天的新聞簡報。這裡和世界上的大多數地方一樣，布滿了流言蜚語的飛蠅，必須時刻睜大鑑別的眼睛。總有幾個恢復聲音的人圍著一位黑衣志願者，殷勤地恭維，打探天國裡的情況。

他像一個盡力克服「文化休克」的新移民 ，偶爾嘗試和周圍人打幾個手勢，短促地交流。在更多時候，他沿著河岸散步，幾次注意到刻著卡戎名字的白輪船離開渡口，像一隻貼著黑流慢飛的水鳥，滿載著從苦難的驚嚇中稍稍抬起頭來的魂靈，消失在險峰背後。

幾個星期後，卡戎二零發短信，通知他去回答心理健康問卷。他立即跑進大廳，在臨時居民登記儀上，緊張地輸入名字。檔案在螢幕上跳躍而出，他恢復了身分！懸在頭上的達摩克利斯利劍驟然落地，不曾留下刺傷。

他回答了大約三十個問題，關於享受生活的能力、韌性、靈活性、自我認知、精神平衡等。哼，享受生活，這出題人過分幽默了。他自殺後天天睡在河灘上，不過一枚硬幣總有兩面，呼吸到了更多的新鮮空氣，最終勾選「比較強」。他早年參加過無數場考試，懂得猜測標準答案。

很快，卡戎二零約他轉天下午一點半在二號會客室見面。他按時抵達，看到她在小沙發上正襟危坐，就惶惶地坐到對面的一把椅子上。（一六）