剛出門，從過道口，看見一個保安抓住慧梅的雙臂，把她拖過貨架通道，往超市門口走。玉玲不知道發生了什麼事，挺著自己的大肚子拚拼命喊叫，從廁所走道裡追趕過去。

周圍的人突然都愣了，連那幾個最早發難的老太太都住了嘴，望著奔出走道的玉玲。這地方華人 不多，一眼看去，就知道她一定是那小女孩的家人。

超市保安也停住腳步，鬆開了手。

慧梅跌倒在地上，手忙腳亂爬起來，一邊拚命哭叫。

玉玲跑得急了，肚子大，腳步不穩，突然歪到一邊，幸虧抓住旁邊貨架上的掃帚、拖把，才沒有倒下。她立定了，喘了口氣，順手拉出一根拖把，支撐住身體，奔到慧梅身邊，喘口氣，掄起拖把，朝那個保安頭上打過去，嘴裡發狂地喊叫。她罵的是中國 話，周圍沒有人聽得懂，大家都驚恐地往後躲，只怕拖把打到自己。

這時，超市大門口跑進來兩個執勤的警官。他們接到通報，趕來救護一個被遺棄的女孩。進了門，看到一個發瘋的孕婦揮動拖把，拚命打超市保安。沒等兩個警官趕到跟前，那孕婦忽然丟掉手裡的拖把，緩慢地向地面坐倒下去。她兩腿的褲腳流出一些液體來，還有血跡。

旁邊年紀大些的女人都驚呼起來：「破水了、破水了。」

慧梅撲到母親身上，大聲哭喊。

玉玲緊緊抱住女兒，臉上又是淚、又是笑，不住聲安慰：「沒事、沒事，媽媽在這兒呢！媽媽再也不把你一個人丟下了。」

兩個警官跑到玉玲跟前，其中一個小心扶玉玲躺平，同時對著肩膀上的對講機，呼叫救護車。（七）