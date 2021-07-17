薛慧瑩／圖

朱諾

昨夜我做了一個夢，夢見我正在去賀州的路上。我從來沒有去過賀州，在那裡也沒有認識人。我唯一有一次與賀州的交集，是一年前有一次采風活動，即將臨行，我因為不慎崴了腳，沒有成行，但內心頗遺憾，耿耿於懷。

或者是因為這個原因，我昨夜獨自去了賀州。我攀登高山，走在陌生的街道上，與我同行的人都戴著斗笠、面具、頭巾，好像武俠小說 中的高手。後來我去了一個很高的建築物，不知道是摩天大樓還是高塔。我要乘電梯上去。但到了二樓，電梯裡擠滿了人，必須有人下去，我被選中了。

我下了電梯，獨自站在陽台上發呆。陽台空曠巨大，好像未來世界的鐵籠子，我站在鐵籠子裡，好像一隻小螞蟻。這時我開始寫小說。一行行文字在我額頭接連不斷地出現，閃著光。它們出現得很快，不可抑制地快，那些內容別有意味。我保持著站立的姿態，書寫繼續，不斷翻頁，很快就寫到二○三頁。

我感到疲倦。我有些站立不穩。我的潛意識在行動。我努力提醒自己從潛意識中跳出來，自我站在寫作者之外，對我說：記住、記住。

但我沒有記住。我醒來，已經忘記了這半卷書。我沒有時間回憶。我需要時間裝扮自己。我艱難地抬起胳膊，穿上胸罩。我從來沒穿過這麼大尺碼的，有點誇張。今天我有約會，我要到藝術博物館 去看畢卡索，和朱諾一起去。

我從家裡出來，乘一○五大巴到D街口，本來以為二十四路車站在肯德基門口，卻沒有。天上落著雨，只有一分鐘，連地皮都沒濕就停了。今夏酷暑又乾旱，樹早早謝了頂，就像未老先衰的年輕人。這很觸動我的心情。

我沿著聖布魯克街一直向前，在賽百味門口找到了車站。車站是個玻璃房子，設計得很奇怪，出口在大街相反方向。等到巴士遠遠來了，幾個人從出口出來，轉一百八十度，才到車門前，上車。

今年已經過了大半，我還沒有去過市中心。我過著兩點一線的生活。去年蒙特婁建城三百七十五年大慶，我去看過熱鬧。大慶結束，政府財政報告虧損，我就再沒有去。聽說市中心依然有許多活動，嬉笑節、爵士樂、露天電影。我深居簡出。尤其在生病之後，我越來越安靜。這不是低調。低調是一種姿態，我不是，我是心力不能為。

我下了車，在二十米之外看見朱諾。藝術博物館門前雕塑著一顆巨大的紅心，紅心下面站滿了人，超出我的意料。我本來以為早晨沒有人去博物館。

朱諾向我招手。她戴一頂黑色白邊的小圓帽，穿一件黑白紮染的麻紗連衣裙。腳上的鞋居然也是黑白雙色的，不過是黑白碎點，看久了有點密集症的感覺。朱諾像一隻黑白色的麻雀。她看見我就張開雙臂，我們兩個人像法國人一樣擁抱，行了貼面禮。我們一邊寒暄、一邊上台階。朱諾有年票，我的已經過期。我排在購票人的隊伍中，遠遠地看見朱諾坐在長椅上，翻看手機。她的頭頂掛著廣告，一個粗繩編的橢圓形，姑且稱它是人臉，兩個巨大鈕釦做眼睛，嘴巴是一個空洞，有兩顆下門牙，沒有鼻子。

但朱諾是完整的，朱諾一點也不抽象，朱諾是一個具象的女人。

隊伍緩慢向前，一個藍眼睛女孩在兜售年票。我身邊兩個淺金色頭髮的胖太太，臉色鮮艷，說她們來自美國，只是旅遊而已。

我們上了二樓，迎面是科恩的大幅肖像，隔著窗子，畫在另一個建築側牆上。科恩戴著小禮帽，手裡拿著菸斗，臉上的法令紋不對稱，又很深。讓我想起另一個微笑，蒙娜麗莎。科恩是這座城的神祇。

或者我們應該到他居住過的西山區和帕比諾街去看看。朱諾說。

我們慢慢地看畢卡索，反正有一整天的時間可以消磨。朱諾是第二次來。我去年在西班牙看了幾乎全部畢卡索，在巴塞隆納的一個小巷子看了粉紅色和藍色時期，在馬德里看了立體主義時期。但我依舊會來看這為數不多的作品和他在黑非洲購買的藏品，我對畢卡索的一生充滿好奇。

這是一天中很好的開始。這個開始與我昨夜的夢境完全不同，安靜、放鬆，甚至悠閒。我常想畢卡索是把繪畫當做遊戲的，如果不繪畫，他能做什麼呢？不繪畫他會多麼無聊。我從來不把藝術看成事業，那不過是一種需要。藝術也不是學來的。畢卡索因為繪畫，過上了多麼好的生活，天堂一樣的生活、隨心所欲的生活。他氣憤了，就把女人畫成分裂的物件，胳膊和身體、眉毛和眼，臉龐、眼睛和耳朵，隨他意擺布一番。他高興了，就把小汽車 當作猴子的臉，做一個機器猴子。小汽車是完美的臉，車燈是眼睛。至於女人，她的眼睛可以長在隆起的肚子上，肚臍是她的嘴，而乳房可以升到臉上去，成為她的眼睛。女人是感性的生物，她們可以是任何的模樣，畢卡索希望的模樣。

我仔細體會了畢卡索的心情，酣暢淋漓的人生態度。然後下樓在大廳裡等薩娜，她是朱諾的朋友，她在這個博物館工作。

我上次找她，她還在義大利。朱諾解釋說。（一）