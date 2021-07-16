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可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

離天國最近的隔離地（一五）

曾曉文

喬希回到家裡，淋浴後一頭栽倒在床，昏昏沉沉地睡著了。他在幽暗的臨時停屍房裡尋找沛影，被一群身穿襤褸白袍的幽靈追趕，嚇出了一身冷汗，醒來後慶幸迎來了一個新的早晨。

他返回到殯儀館，隔著玻璃窗，看到了沛影。她終於恢復了他熟悉的樣子，雙頰緋紅，似乎隨時可能起床，說「好好欸」。接著她的面孔融入眼前的水霧，變得模糊。他摸索著找出手機，拍了幾張照片，通過短信傳給了女兒。

他費盡周折請到了一位牧師，並協調了牧師和殯葬工人的日程，在兩天後為沛影舉辦了疫情期間的最小型葬禮。

喬希在安靜得出奇的小徑上，憑著記憶，找到了沛影的墓穴。寒風料峭，凍土尚還堅硬，他後悔沒有帶些工具來，赤手拔掉了周圍的荒草。從黑色大理石碑中看到了一張陌生悲涼的面孔，一直壓抑在喉嚨裡的火苗，颼颼地燃燒起來。他通過手機視頻連線女兒。女兒說會請人在墓碑上雕刻卒日，最後為媽媽盡一份心意。

葬禮後，他在墓前坐了大約一個時辰。他和沛影生前見的最後一面，竟是在這家墓園裡。兩人為把墓地轉到她的名下，必須同時出面到管理處辦理。進門前，雪像被撕成千萬片的婚紙惡作劇般拋撒；出門後，氣溫已上升，紙片兒化成了淒冷的漿液，一縷縷落到他們的臉上。

他忍不住問：「現在你滿意了？」

她反唇相譏：「虧你還讀過生物博士，竟然沒看穿G製藥集團，他們的抗癌神藥是彌天騙局！華爾街股票交易所摘牌！要不是你，我們的錢會蒸發嗎？」

他雙唇發抖說：「你的律師像鯊魚一樣凶猛，幫你掠奪了大半家產，只給我留下一個小房子，還欠那麼多貸款。你連墓地都要全部拿走。一個人睡這兒怕不怕鬼魂啊！」（一五）

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