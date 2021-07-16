美國 小孩子獨自一人，沒有大人在跟前看管，是違法的。幾個老太太走過來，站住看看，走過去，站住看看。繞一圈，又走來看看、走去看看。看了老半天，始終不見一個大人來照看這小孩子。她們感覺不安起來，以為慧梅是被大人遺棄在那裡，或者是她自己跑丟，找不到大人了。幾個老太太小聲商量一下，小心翼翼地試圖給慧梅擺手，打招呼。

慧梅已經進美國的學校讀了兩年書，英文能力提高了很多。但因為膽子小，每天除了上課，在圖書館 裡做一會兒功課，就是悶在家裡，基本沒有社交的能，不敢跟陌生人打交道，對那幾個美國老太太打招呼，不理不睬。

幾個美國老太太越發生疑，便去找來一個超市保安，指著慧梅，告訴保安發生了什麼，要求立刻處理。

看見面前聚集的人越來越多，慧梅害怕了，睜著驚恐的眼睛，注視他們，手裡的娃娃也掉到地上。

保安是個年輕人，什麼都不懂。聽說一個年幼的小女孩走失了，或者被遺棄了，又驚又慌，一邊打電話給警察 報案，一邊走過來抓住慧梅，怕她跑掉。

慧梅嚇得驚叫起來，但她哪裡掙得過男保安，被捉住胳臂，一路拖著，朝大門口走。保安想把小姑娘帶到門口，盡快交給趕來的警察。

這場動亂引來許多購物者圍觀。幾個首先發難的美國老太太，七嘴八舌，向眾人解釋發生了什麼。美國時常發生遺失小孩，不是孩子走丟了，就是大人把孩子丟棄了。老太太們說得有鼻子有眼，大家很容易就相信了，都說老太太們做得對。保護兒童，在美國是頭等重要的大事。

廁所裡面，玉玲忽然聽到走道外面女兒拚命哭喊，急忙穿好褲子，手也沒來得及洗，奔出來。（六）