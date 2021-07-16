阿普航空／圖

蘭西告訴路路：「紐約的土耳其人不少，但是老闆伊莎跟他們無法溝通，只好聘了我這個中國 人。我曾經是她舞館的學生，課後我們常在一起聊天，聊熟了，就問我願不願意給她幫忙。可能是投緣吧！幹著、幹著，就從兼職變成專職。」

路路吃驚問道：「給土耳其人打雜有前途嗎？」

蘭西說：「集團公司壓力巨大，頂頭上司常罵人，罵得跟傻逼似的。工資高又如何？人都被折磨成分裂症。跟伊莎幹活很愉快，她可以給我辦綠卡 。」

路路不敢相信：「肚皮舞也能辦綠卡？我有個師姊在華爾街幹了七年的證券交易，綠卡都沒有下來！」

肚皮舞女老闆資金雄厚，除了開舞館，還在紐約經營餐館。伊莎哪來的錢？她不過是第一代移民，又不是富二代。路路後來才知道，她是「九一一寡婦」。

顧名思義，「九一一寡婦」泛指在「九一一」那天失去丈夫的女人們。那個舉世震撼的災難，讓人們對那日的寡婦慷慨相助，各種捐贈項目層出不窮，伊莎前後拿了許多。美國 人和外族人同情她、幫助她，但是她的同胞卻鄙視她、詆譭她、嫉妒她。同胞嘛，本是同根生，知根又知底，就喜歡相互煎熬。

伊莎曾紅杏出牆，丈夫氣極，對她舉起了紅牌。伊莎不想放棄，為了挽救婚姻，還花重金見了曼哈頓的一個女占星師。占星師會巫術，用五瓣梅作法，放在鍋裡熬，口中念念有詞。但丈夫依然鐵了心，執意逼伊沙在離婚協議上簽字，而且在外有了情人。

伊莎又去見占星師，想退回50%的付款。占星師陰陰笑道：我看了水晶球，格局已變，但你別急，也不要簽字，過三個月再找我。

伊莎只當自己遭遇了騙子，也不敢鬧，怕占星師對自己用巫術。

兩個月後，「九一一」的恐怖襲擊讓雙子塔硝煙瀰漫，丈夫沒有從硝煙中跑出來。伊莎理所當然成了「九一一」遺孀，拿了保險的賠款，還有民間的捐助。

伊莎婆家的一堆親友，對伊莎恨得眼睛發綠，咬牙又切齒，但又無可奈何。美國的法律和文化都是夫妻優先，然後是未成年子女，父母沒有任何優勢。拿了巨額賠款的伊莎，先在皇后區開了家餐館，餐館上路後，多出一些閒暇時光，便順著自己的興趣，開了家肚皮舞館。

蘭西對路路說：「伊莎沒精力管餐館，你知道她把餐館交給誰管理嗎？你能想像出來嗎？他是個中國人，從福州偷渡過來的大廚，伊莎現在正在找律師，要給他辦綠卡。」

路路說：「伊莎跟中國好有緣分。」

蘭西說：「伊莎相信占星家，每周都要去見她一次。占星家告訴伊莎，上個世紀三○年代，伊莎成長在上海，家境殷實，父親跟土耳其商人有地毯和珠寶的生意。但是趁著戰亂，土耳其商人跑了，沒有履行合約，父親一病不起，家道慢慢衰落。伊莎還請占星家看了她和我的前世關係。我們前世是很要好的表姊妹，而那個從福州偷渡過來的大廚則是她前世父親的養子。」

路路問：「你信了？占星家的胡說八道？」

蘭西反問她：「如果真是胡說八道，為什麼我與伊莎一見如故？她對她的親友不理不睬，對我如此信任，還要給我辦綠卡。」

路路問：「怎麼辦綠卡？又不是美國急需的高科技人才。」

蘭西說：「別忘了，她有個生意興隆的餐館，她遞交的申請材料，把我辦成餐館的廚師。」

路路深有感觸地點頭：「她是在幫你，為什麼，理由在哪兒？」

蘭西說：「只能在前世裡去找，為什麼有人愛她、有人恨她。」

路路嘆道：「她身上鮮明獨特的雙面性，有人看她善良熱情、有人看她貪婪自私。」

這世界的神祕和深奧，我們又知道多少？路路突然想起那年在路環，透過奼紫嫣紅的五瓣梅，看見那面神祕的瓷磚畫，手捧水晶球的占星家──她知道所有人的祕密。（下）