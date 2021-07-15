男女長輩嘖聲贊同，柳瓊聽得臉發紅，心下卻是歡喜的。

她也喜歡這樣的大家庭，為自己能被大家接受而興奮。特別是班長的母親，忙裡忙外時那眉眼裡的笑，暖得讓她想哭。直到那個午後，她聽到堂屋裡傳來了班長母親的高聲：「她的飯量跟貓食一樣。你們看她的臉還是可以的，老話講，年少無醜女嘛。但是她的兩條腿跟竹竿一樣細，就不講好不好看了，這樣的身板很難生養的──」

在一片女眷的驚嘆聲中，躺在隔壁小房間裡的柳瓊走了出來。她只在過道裡站著，望向那烏壓壓的堂屋一眼。他們一下全靜下來。

「哦，你們不是去河裡游泳 了嗎？」班長的母親起身，拍著衣角，裝著無事般地問。

柳瓊搖搖頭說：「我肚子痛，沒去。」

「我大姨媽來了。」她提聲又補了一句，就轉回房裡，開始收拾行李。

游泳回來的班長見勸不住，只好答應連夜將她送到鎮上的車站。兩人一路沒有說很多的話。他聽了族裡長輩的勸告，不掙扎。柳瓊也是沒有怨的，她總是接受。

柳瓊喜歡奶奶愛說的「要信命」：「你是拗不過命的，那你又不要活得可憐的話，你就要順著它。不要像你媽──」奶奶有一次嘆出這麼一句。

柳瓊抱住奶奶：「我媽很可憐嗎？」

奶奶擦了把眼角說：「她沒有我們可憐啊。你和桂瓊才最可憐──」

如今的班長成了位高權重的環保官員，兩任太太給他生下了三個兒女。柳瓊為他高興，覺得他的選擇是對的。

柳瓊在那個傍晚，坐上了回桂林的慢車，一路慢慢地揩著淚水。回到家裡，父親竟沒有問她怎麼提前回來了。她跟父親說的是跟一幫同學去的，大家改了計畫，她就先回來。那時桂瓊剛考完高考 ，父親的心思大概都在桂瓊的高考志願上，沒有多問。（八）