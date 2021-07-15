離天國最近的隔離地（一四）

兩人火速上路，不到三個小時，就趕到了布魯克林 。城市變得如此陌生，天空是白晝，地面是黑夜。他們穿著簡單透明的防護服，走近B醫院。路邊支著幾頂裝滿屍體的帳篷，幾隻禿鷲嗅到了腐爛氣息，飛得低低的，興奮沙啞地鼓噪。

湯姆說：「地獄的最深層也不過如此吧！」

在接待處，他們得知停屍間、臨時存屍的冷凍貨櫃都已飽和，沛影被運送到碼頭上的臨時「災難太平間」，立即駕車奔去。

一位穿橘紅背心的交通指揮，站在災難太平間的入口處，引導卡車穿梭來往，彷彿指揮亞馬遜 的繁忙物流。但卡車裡裝載的不是家具和電器，是幾天前還生氣勃勃的人體。

他們兜兜轉轉，終於找到了一個巨型白帳篷──臨時收發中心。黑衣志願者們採用航空公司的運作方式，給屍體拴上標籤，放到超長冷凍卡車的木架子上，把姓名、年齡、性別、所處位置等記錄下來，輸入資訊系統。

在一位男志願者的幫助下，他們找到了位於三排20A的沛影。她被裝在一個劣質的屍體袋裡，蒼白的右手露在外面，戴著醫用的一次性手腕帶。

喬希抬著上半身、湯姆抬起雙腳，把沛影安置到擔架上。她重如磐石，同時散發陳腐氣息，似乎落地即會碎成粉末。這是喬希的沛影啊！那個多年前身穿粉藍百褶裙的陽光少女。

喬希跑到卡車背後嘔吐，直把苦澀的膽汁都吐出來。抬起頭，撞見碼頭對面的自由女神 像，撞見女神在灰白雲層下冷漠的俯視目光。遠遠的，他看不清雕像基座上的銅牌，但記得上面刻著一度令他心潮澎湃的詩句：「交給我吧。將那些無家可歸的、在暴風驟雨中翻覆的驚魂，全交給我吧！」

他們連夜返回到了湯姆殯儀館，立即請殯葬美容師為沛影清洗整容。（一四）