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時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

玉玲（五）

沈寧

到底是在洋人區裡，比較容易賺錢，一年下來，他們還清了裝修的貸款，也付完林醫生的治療費，生活開始略微輕鬆些。

於是夫婦兩人商量，給老范家留個根。不久玉玲懷上了第二個孩子，居然真是個男孩，廣生高興得不得了。到六個月頭上，廣生再不准玉玲繼續到人家去打掃衛生。賺不賺錢不重要，他首先要保護即將生產的老婆和未出生的兒子。於是玉玲成天待在家裡，做些自己的家務，盡量多休息。

但玉玲是個做慣了的人，閒久了渾身不舒服。實在坐不住了，她便領著女兒，跑到超市去買菜。其實家裡也不需要什麼，她只是要給自己找點事情做。玉玲推著購物車，慢慢地走，東看看、西看看，這裡那裡挑點什麼，最後也沒拿幾樣。

慧梅手裡拿個娃娃玩著，跟在玉玲後面。家裡不富裕，廣生夫婦很少給女兒買玩具。每次進商店，慧梅就從貨架上找個玩具，一邊跟著父母親在店裡逛，一邊玩玩具。她對逛商店本來沒興趣，之所以願意跟隨父母到商店來，就是為了能玩玩具。父母買好了東西，到櫃檯付錢，慧梅就把手裡玩的玩具放回原來的貨架，空著兩手，跟隨父母走出商店。她知道父母不會給她買，所以也不提出任何要求。

因為肚子大了，壓迫膀胱，玉玲這些日子，小便次數比以前頻繁很多。在超市裡走著，她想上廁所了，就把慧梅和購物車留在廁所走道外面，自己一個人走進過道。

慧梅已經九歲，但個子小、瘦弱，看起來只有七、八歲的樣子，手裡拿著個娃娃玩耍，讓美國人看，好像還是五、六歲很年幼的孩子。

兩三個購物的美國老太太走過，見慧梅一個人站在牆邊玩娃娃，覺得有些奇怪。（五）

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