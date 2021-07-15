阿普航空／圖

她曾在一處房牆上，看見十二生肖的瓷磚圖，維妙維肖，可愛至極，還有仙女撒花、鯉魚娃娃、站在亭台的古裝女子。一看這些瓷磚畫，就能肯定是中國人的房子。

路路不會忘記那個黃昏，留學美國 前的那個暑假，她漫步在蜿蜒的小路，開滿五瓣梅的紫色陽台和雕花鐵門，喧譁地衝進她的視線。

她看見庭院裡的葡萄牙瓷磚畫，畫面是個手捧水晶球的長髮女郎，占星家的模樣，她的背後是幽藍的夜空。她的眼睛那麼深邃，似乎一眼就能看穿路路的前世今生。路路的心「咚」了一下，沒理由地跑開了。但不知為什麼又跑回來了，臉紅了，身體裡的血沒理由一陣翻滾，全堵在了胸口。

那個黃昏沒有夕陽，曖昧不清的光影裡，她睜大了眼睛，看見母親從瓷磚畫的庭院出來，半低著頭，不是一個人，跟一個長髮的中年男人匆匆一吻後，飛奔離去。母親回家後，似乎什麼也沒發生，繼續當賢妻良母。路路愛父母，她必須把這個祕密消化在腸胃裡。只是當她看母親與父親情深意切，相互關懷，那畫面不再溫馨明朗。

當路路跟蘭西說起澳門 路環的瓷磚藝術，無意間提到青花瓷浮雕的占星女郎，蘭西對路路說：「肯定有個占星家住在裡面，她知道許多神祕故事。我想去路環看看。」

路路心一沉，連忙轉換話題：「你看澳門有路環、有那麼安靜的後花園，法拉盛 有什麼？」

蘭西問她：「法拉盛的草地公園（Flushing Meadows Corona Park），你莫非不知道？」

當六月的空氣裡湧動著紫丁香的幽香。蘭西和路路又見面了，兩人相約在草地公園。公園裡綠樹成蔭，碧草如茵蔓延到湖邊，湖水清亮，天光雲影都被攬入了其間。路路還在林子裡發現了一片五瓣梅。她的心一下就寬闊明媚起來，她對蘭西說：「沒想到法拉盛還有這樣的地方，沒想到紐約也有五瓣梅。」

蘭西說：「我不知道它叫五瓣梅，我知道它的英文名是periwinkle。在歐洲中世紀，人們會用五瓣梅編織花環，戴在夭折小孩的頭上。在莎士比亞的戲劇裡，三個巫婆用五瓣梅作法，幫將軍篡了王位。」

路路聽得一頭霧水，「什麼老闆？你曼哈頓的老闆會跟你說這些陰森森的典故？」

蘭西說：「我已經換了公司，我會慢慢告訴你。我的新老闆還說，在舊時代的歐洲，罪犯在砍頭前會戴上五瓣梅花環。五瓣梅有毒，所以還有個名字叫死亡之花（flower of death）。」

路路說：「不可能吧，美國的五瓣梅居然有毒？我記得我媽媽曾剪五瓣梅的嫩枝泡茶，我感冒的時候喝過，我爸胃疼的時候也喝過。」

蘭西笑道：「有人看它是毒草，有人把它當寶，或許是文化的差異，讓五瓣梅也有了兩面性。」

路路說：「不管怎樣，五瓣梅艷麗可愛，大家都喜歡看花，下次父母來紐約，把他們帶到草地公園看看。」

蘭西說：「草地公園比中央公園還大，上個世紀三○年代就辦過世博會。前面那個頂天立地的地球儀，看見沒有？不鏽鋼打造的。」

路路說：「我看見了，很多電影鏡頭都出現過，明信片也見過。」

蘭西說：「想不到吧？這裡是美國職業棒球隊的主場，我還在這裡，看過美國網球公開賽。公園裡時常都有演唱會，各路明星都來過。」

路路嘆道：「我怎麼如此孤陋寡聞啊？」

蘭西笑道：「我也孤陋寡聞啊！不知道澳門有路環。可見任何一個地方都有它的兩面性，城市如此、植物如此，人也如此，對人、對事都不能過早下結論。」

蘭西的職業是行政管理，任職一家肚皮舞機構，幫女老闆打理各種雜事。路路現在才知道，蘭西不再是曼哈頓白領，她從保險集團公司辭職了。（中）