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離天國最近的隔離地（一三）

曾曉文

女兒哽咽：「媽媽連和我告別的機會都沒得到。我不敢想像，她穿著醜陋的病號服，和一群陌生人一起，被埋進一個大坑裡，不在墓園裡安息，那會是我一生的噩夢。」那何嘗不是他餘生的噩夢？女兒又說：「爸，我實在找不到能幫忙的人啊！」

他聽說沛影結交過一個富裕酒商，但並沒有搭建起穩定關係；她的母親幾年前因癌症去世了。他咬牙答應想想辦法。女兒終於把壓抑的哭泣釋放出來，一再囑咐他做好對抗病毒的防護。掛斷電話後，立即用手機把墓地合同檔拍下來，發給了他。

他坐下來，似乎剛吞下一大塊過期的黑硬麵包，須慢慢咀嚼。他要跳出固有的思維框架，既然布魯克林城內殯儀館不再接收遺體，外地殯儀館進城領取，總可以吧！

他跳起來撥通了湯姆的手機，聽到的卻是留言。接著撥打殯儀館的總機，接電話的女接待員聲音焦灼緊張，說館裡近兩個月接收的死者，遠超過去兩年的總數，湯姆早忙得喘不過氣了，一時半刻不可能接聽。

他必須面見湯姆，就戴上用小方巾做的簡易口罩，開車上路了。

湯姆出現在殯儀館的接待室，鬍子拉碴，像是困在坍塌的礦井裡好多天，爬出來看一眼太陽。喬希強壓內心撲過去擁抱的衝動，對防傳染保持人體距離忍無可忍，努力講清了事情的原委。

湯姆為難地說：「館裡人手非常緊張，卡車司機染上了。」

喬希立即說：「我可以開卡車！」

湯姆沉默，喬希自然懂得其中潛藏的內容。有幾人能在短短的幾分鐘內做好精神準備，走向離死亡更近的前線？這不是進入大城市，去打一場不在乎輸贏的壁球。

喬希低聲請求：「我得接沛影回家。」

湯姆終於艱難地點了點頭，打電話通知B醫院：他的殯儀館將接收沛影的遺體。（一三）

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