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玉玲（四）

沈寧

「什麼是牙線？」

「喏，就是這個東西，」林醫生順手從器具盤中拿起一個小盒子，遞給玉玲，「用這個牙線，在牙齒中間的縫隙裡摩擦，一方面清除雜物、一方面按摩牙床，是很好的保護牙床和牙齒的辦法。這個送給你，手術以後每天要用啊！」

中國老話說，牙不剔不稀，剔牙不是好習慣。」

「我們老祖宗很多說法，都不大科學。」林醫生笑了，補充：「而且用牙線，跟剔牙不一樣。牙線很細，也很軟，對牙齒完全沒有任何傷害，對保護牙床卻有特別大的好處，你一定要堅持每天用。」

「做手術？要做四個禮拜？」廣生心裡一直想的，是這個問題，現在猶猶豫豫地提出來。

林醫生說：「無論如何，范太太這個手術一定要做，馬上做。」

玉玲和廣生都不說話。

「我曉得，這會需要一筆錢。我也曉得，你們現在還沒有醫療保險。」林醫生說，「不過我們都是中國人，你們大陸有句話說，老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪，對不對？我做這些手術，給你們算錢，可是你們不必馬上付，先記在帳上。隨便你們，什麼時候有了，再來付就好。能付多少就付多少，不強求，怎麼樣？」

「那得算利息吧？」

「哪裡，我又不放高利貸。我是醫生，只管看病。」

「那我們實在太感激了，林醫生，您真是大好人。」廣生說，「我老婆治好了，我給您掛匾。」

「那可不要，我受不起。」林醫生大笑道，「你們到前檯去，趕緊掛號。最好立刻就開始做，不要再拖了。」

5

一個月後，玉玲的牙齒治好了，可以重新做幫人打掃衛生的活計。幾乎同時，廣生的乾洗店也裝修完畢，開始營業。（四）

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