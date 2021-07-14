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路路在澳門 長大，具體一點，在澳門的路環。路環地處澳門郊區，那裡遠離賭城 和燈紅酒綠，悠長的巷道、色彩斑斕的西洋老教堂、黑白相間的碎瓷磚路，路邊的榕樹枝繁葉茂、濃蔭匝地，那氣勢呼天喚地，誰也抵擋不住。榕樹的根倔強霸道，縱橫糾纏在老牆上，書寫一曲盛大的時光交響。

日子沉在這裡，不願離去，百年前的故事還在這裡開花。一隻乖巧伶俐的狗，長毛飄飄從馬路對面奔過來，在兩個婦人的腿邊撒嬌弄癡。兩人一邊跟狗嘻笑玩耍，一邊用軟綿的粵語聊著家長里短。

路環與珠海的橫琴隔水相望。上個世紀七○年代末期，中國國門剛剛打開，居住在廣東橫琴的農民，划船到路環，把船上的蔬菜和水果銷售給路環的居民。路路的父母就是這樣結下了天長地久之緣。

路路的父親是路環衛生局的公務員，有次陪同友人，去路路母親的船上買荔枝。他喜歡她烏黑的長辮子和清甜的笑靨，他說：你種的荔枝真好吃。她記得他的眼睛很亮，他的身後是一片野林子，林子裡的五瓣梅正在開花，有的奼紫、有的嫣紅，明媚燦耀了視線。

他是後來才知道，文革期間她父母被打成右派，雙雙蒙冤自殺。十歲的她從廣州南下，投靠了在橫琴務農的表舅一家。她父親是油畫家、母親是鋼琴家，那又怎樣？她很快學會了種菜、餵豬、養魚、收割芭蕉……但是在原生家庭裡熏陶過的文藝氣質，讓她不會泯滅於眾人。

三年後他們結婚了，女兒誕生在路環，取名「路路」。路路母親執意去賭城打工，她想多攢錢，後來跟人合夥在噴水池廣場附近開一家美食店。她覺得自己這一生被時代耽誤了，只能寄託於女兒，女兒必須有最好的成長環境。

路路十八歲那年去紐約 讀書，華人同學一聽說她來自澳門，第一個反應便是：哇，賭神！路路最初也解釋過，後來煩了，只是笑笑，不再多言。她有個好朋友叫蘭西，蘭西來自北京，跟她在一起的最大收穫，是普通話進步飛快。

碩士畢業後，路路求職順利，在紐約皇后區的一家金融公司從事統計工作。職場剛起步，工資不高，只能在法拉盛與人合租，跟幾個女孩蝸居在一棟老房子裡。蘭西那時候在曼哈頓上班，又在談戀愛，每天忙得頭昏眼花。但是每次和男友分手後，她總會找路路聊天散心。

那日蘭西跟路路見面，蘭西心煩意亂。她跟男友拜拜了，職場也不順，老闆總找她的茬，她想出門散心，要不去澳門看看？蘭西心中的澳門是五光十色，喧囂而繁華，她說，賭城的形象已在她的大腦扎根了。

路路說：總有一天，我會帶你去澳門的路環走走，讓你知道繁華都市的世外桃源。

蘭西無法想像，那裡有油綠的芭蕉林、嬌艷的五瓣梅，綿延的黑沙海灘上，能看見跳來跳去的魚。

路路告訴蘭西，每次回家，她都喜歡沿著海邊的小路漫步。小路一邊是海，一邊是典雅的老建築：圖書館、天主教堂、飄著奶香味的蛋撻店。一棵榕樹穿過餐館的屋頂，像一把撐開的巨大綠傘，食客們在傘下縱情暢飲。在綠傘旁拐一個彎，便是上山的公路了。公路兩旁大都是民居小別墅，偶爾也能看見一棟氣勢軒昂的豪宅。

路路對蘭西說：「你去過葡萄牙，肯定忘不了那些瓷磚繪畫。在路環的民房院牆上，一些奇妙的瓷磚畫會讓你發呆一個下午。」

葡萄牙瓷磚畫早融入了澳門的文化血脈，那些優雅靈動的畫面，演繹了平淡而美好的日常生活。澳門雖然是葡萄牙殖民地，但也保留了濃烈的中華元素。路路告訴蘭西，她喜歡白底藍色的瓷磚畫，看畫的內容，就知道主人是華人還是西人。（上）