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完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

是時候了（六）

陳謙

他最後一次回桂林處理了自己的房子後，在電話裡跟柳瓊說：「美國人說，能死在自己的家裡，是最圓滿的人生。你妹妹這裡，就是我的家了。」

父親能輕鬆走動的時候，柳瓊每年夏天都會接父親到西雅圖，在她湖邊的林間小屋裡住上一陣。最早是從夏天住到初秋，那是西雅圖最好的季節，待中小學一開學，他就回加州去管桂瓊的孩子。柳瓊用休假，帶父親在美國西北部和加拿大到處走走看看。美東和歐州，父親是跟著桂瓊一家去的。後來想去的地方都去過了，父親每年再到西雅圖來，就有些待不住了。

柳瓊知道他是想念桂瓊家裡的人氣，心下就有些感傷。她開始帶父親到處參加自己過去不太去的華人社區的各種活動，又在家裡也辦起派對，專門邀請家裡有來探親的父母的華人朋友來玩。

父親對柳瓊在家裡辦派對興致很高，有時為了周末的一個派對，早早就出門，轉很多趟公車，去城裡各處的華商超市採買購物，有時一周裡還會跑幾趟。到了派對上，更是忙前忙後招呼大家，像變了一個人。

一來二去的，父親跟那些中國老人交上了朋友，平日裡還走動起來。柳瓊連帶著也繁忙地陪著父親，到處出席派對。

中國老人來美國，多半是隨孩子依親。各家的兒女們在美國走的多是相似路徑──留學，然後移民。像柳瓊姊妹這樣一家兩個博士，當教授和科學家的並不特別，大家可聊的不多。一來二去，讓老人們更有興趣的是柳瓊為什麼不嫁人。（六）

美國 西雅圖 中國

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