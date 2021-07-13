離天國最近的隔離地（一二）

腎炎轉成了慢性的，他常為下一次血液淨化治療的費用發愁。

接著，C肺炎疫病大流行爆發了，家具店被迫停業，解雇員工，他很快加入了失業大軍。在等待政府災難補貼的特殊時期，換手機 的想法不免奢侈。

鈴聲又響了，滑一下成功接通，果然是女兒！她露出嚴肅的臉，叫了一聲「爸」，彷彿潑過來一桶油彩，霎時把潦草的塗鴉變成了印象派的深情畫作。

女兒並沒有表達祝賀，卻報告了一個噩耗：「我媽媽染上了疫病，在布魯克林 B醫院搶救無效，走了。」

世界每天有成千上萬人因為同樣原因「走了」，但離他這麼近的一個人，還是第一次。

大約十年前，沛影和他離婚後，因為懷念華人 聚集地的生活，帶著母親和女兒搬回了布魯克林，在一家酒店做前檯。她早已指定女兒為後事處理人，還給過她一個資料夾，裡面平整地夾著墓地購買合同和證書。

B醫院要求家屬在一小時內，做出遺體處理決定，否則會被埋進附近的大島上。他了解大島，在過去的百年中，它收集了無數無名魂靈。前幾天他從電視上，看到無人機航拍的畫面：多名身穿防護衣的工人在島上挖掘萬人塚，把無人認領的屍體裝進臨時木箱裡。木箱那麼薄，似乎用一根手指就會戳穿。

女兒聯繫了多家殯儀館，不是電話占線，就是因「屍滿為患」，不再接收。即使能找到B醫院附近的殯儀館，也不會有人願意送沛影去三小時車程之外的墓園。（一二）