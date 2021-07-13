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姨爹來自法蘭西（全文完）

平時

他給了我一包銀元，說是我應得的。他看出我有些忌諱，拍拍胸脯說：「渥慫！額拿你滴洋神起誓，這光洋是乾淨的，否則額出門被雷劈死。」

我收下沉甸甸的銀元，這裡既有我的血汗，也有秦禿子的情誼。住院時我常與平利籍的傷兵諞閒，了解那裡不少事情──平利多為山區和丘陵地帶，人稀地薄，莊稼收成差。用這些銀元，可以買幾十株漆樹或者小片茶園，先讓二貴家擺脫衣食的困擾，後來我這樣做了。

老人結束了敘述，讓我頗感意外，不住追問：「見到徐二貴的家人了嗎？此後幾十年是怎麼度過的？」

老人沒回答，他沉浸在逝去的往事裡。

「眼鏡」轉述得口乾舌燥，見我沒完沒了地問，搶過話頭說：「徐二貴就是額的嘎公（外公），姨爹做了上門女婿。額爺（爹）就是老徐家的么兒，把額過繼給了姨爹、姨婆，聽明瞭了吧？」

尾聲

沉寂的車廂裡陡然傳出一陣騷亂，我吃力地抬起乾澀的眼皮，朦朧中看到車廂裡人頭攢動，有的從行李架上取提包、有的費力地把大包小箱往車門移動……鄭州站到了！

回睨一眼弗蘭克──正斜靠在席上，歪著腦殼酣睡，一絲口水掛在他的嘴角，垂涎欲滴且難捨難分……

我取提包時驚醒了這爺倆，我向他們示意告別。「眼鏡」給我留下通信地址，就匆匆去開水間打水了。我隨著出站的人流行走在台階上，猛然看到弗蘭克從窗戶探出上身向我招手，我也送上微笑。

他突然大聲對我喊叫起來：Je te souhaite un bon voyage mon ami!（法語：祝你旅途愉快，我的朋友）隨後狡黠地眨眨眼，露出孩子般的微笑。（全文完）

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