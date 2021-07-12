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是時候了（五）

陳謙

父親卻總在電話裡反覆問：你聽到了嗎？聽到嗎？聲音會越來越高，帶著興奮，好像怕柳瓊會錯過。柳瓊做為兒時在家裡從不敢隨便打擾父親的女兒，聽得很是詫異。

母親去世後，留在年幼的柳瓊腦子裡最深的印象，就是父親在他們那間擁擠又灰暗的小屋裡伏案的身影。那時妹妹桂瓊才剛學走路，就被外婆帶回杭州去了，直到了上學年齡，才給送回桂林。跟在桂林照顧柳瓊的奶奶總是示意她要安靜，「安靜，再安靜一點啊──你爸爸受不了這些聲音啊。可憐見的。乖乖聽話。」──這些是她兒時最熟悉的語句。

柳瓊忍不住小心地問漸入晚境的父親：「爸，你是不是嫌太熱鬧了？那你來我這兒吧。」

父親聽了她的話，竟笑出聲來，在電話那頭大聲說：「柳瓊啊，爸爸真是老了，你不得不信。我現在聽到孩子的聲音特別歡喜，我還在跟你妹說呢，要能住到中小學校旁邊更好，多熱鬧啊！孩子們上下學也方便。小明最愛吃燒鴨，我能給他做熱的送去啊！小菲很喜歡吃煎餃。這些比漢堡什麼的健康多了吧！」──小明是桂瓊家的老二，小菲是桂瓊的大女兒。

聽到柳瓊吃吃地笑，父親嘆口長氣說：「唉，這些要等你老了，才會懂的。所以不是我說你──」

父親這些年來，除了總是掛念柳瓊的胃口之外，還添了新的擔憂，怕無兒無女的柳瓊將來老無所依。柳瓊每到這時，就沉默著。

她和妹妹都知道，父親已經將桂瓊的家當成了自己人生的歸宿。（五）

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