聖塔克魯茲 離矽谷 五十分鐘車程，歡歡便決定加盟「金柏」──按她說的，是當學徒來了。她憑著自己當年在廣州當過老年保健醫生和美國 讀藥理學的經歷，上手很快。

一年之後，學長拿到了國內合資辦醫院的邀請，要將「金柏」出售，回國發展。這時的歡歡已經對「金柏」有了感情，工作又做得順手，就集資盤下了「金柏」。

漂亮能幹的「金柏」女主人韋歡博士一時成了社區名人，上了市裡的電視和各種媒體。讓歡歡意外的是，老人護理院女主人的工作量遠遠超出了想像，而在矽谷創業的先生也忙得腳不沾地，女兒照顧起來非常吃力。桂瓊和父親就讓歡歡將跟桂瓊兒子小明一般大的女兒夢夢，轉學過來。在歡歡接手「金柏」後最忙亂的第一年，夢夢就寄在桂瓊家裡，和桂瓊的孩子們一起生活。直到歡歡將「金柏」裡裡外外都理順了，才將夢夢接走。

歡歡反覆說著道謝的話，柳瓊父親笑咪咪地擺手說：「你客氣什麼呢？好吧，將來等我需要的時候，你記得給我留個床位就好了唄。」

大家聽了「轟」的一笑。誰想到那個「將來」真的會來呢？

桂瓊和傑克也在那前後，雙雙成了聖塔克魯茲加大的終身教授，生活算是穩定下來。為了方便父親的晚年生活，他們將原來的兩層樓房，換到半山上一座占地開闊的西班牙式海景平房裡，方便父親在屋內行走，在後院看書喝茶、打太極拳健身。

早年孩子們還小時，柳瓊每次給父親打電話，總能聽到背景裡小孩子互相追逐打鬧的尖厲喊叫聲，她就有些為父親擔心。（四）