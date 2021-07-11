離天國最近的隔離地（一○）

當晚發生的事件是支離破碎的，喬希每每回顧，都像一個缺乏經驗的電影 剪接，吃力地拼接一組組想像中的恍惚鏡頭。沛影和艾瑞克到了城堡後，正趕上一場慈善雞尾酒會，乘興喝了幾杯，離開時天光已經昏暗。

艾瑞克感覺有些疲累，林間路似乎比來時更加起伏，經常出現陰影，靠近了才看清是一棵樹，或一塊岩石。車吃力地爬上了一個山坡，他稍微舒了一口氣。可在比眨眼還短的一瞬間，一個貌似黑影的強硬實體衝過來，轟然撞碎前窗玻璃，結實地壓在了他的身上。

那是一頭春情氾濫的駝鹿。牠躍入不常出沒的區域，一門心思穿越公路，到對面的森林裡尋找配偶。棕黑的皮毛與夜色混作一團，龐大的身體正和車窗處於等同高度。

當喬希和薇爾瑪趕到現場時，員警封鎖了附近公路，駝鹿早已消失得無影無蹤。急救人員在車燈的照射下，小心翼翼地把艾瑞克從玻璃碎片中救出來。艾瑞克早已停止了呼吸，那雙曾經閃動「藍色夏威夷 」波光的眼睛血肉模糊。

沛影受了輕傷，但精神遭到強烈的刺激，一度推開急救人員，奔向黑黝黝的森林，最終被制服，躺進了急救車。薇爾瑪站在公路中央，像一隻即將登上祭壇的羔羊，瞪大一雙驚恐的眼睛，似乎望見了最底層的地獄。喬希全身忽熱忽冷，心情也與幽暗的夜色混作一團。

他用顫抖的手撥通了湯姆的手機 。湯姆帶手下人接走了艾瑞克，請殯葬美容師為他精心地塑造了一張新臉，還安排了在「天國之門」的葬禮。（一○）