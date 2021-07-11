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姨爹來自法蘭西（一六）

平時

這時我才發現，只有一個寨堡巍然屹立，仍不間斷地向外射擊。原來導火索在這個寨堡的不遠處熄滅了。血一下子湧上我的頭，我奮力爬向寨堡，顫抖著用手中的絨繩點燃了導火索。沒來得及躲閃，震耳欲聾的爆炸聲就響起來。只覺得頭上重重挨了一擊，便失去了知覺……

從擔架上醒過來時，我的頭上纏滿了繃帶，只剩下右眼露出一道縫──就見秦禿子陪著一位威風凜凜的軍官正俯視著我。秦禿子介紹說：「這是祝長官，他對你的壯舉很是欽佩，已經讓隨營醫官給你的左眼做了手術，正準備送你回縣城靜養。」

剛巧有士兵押著幾個灰頭土臉的刀匪路過，祝旅長叫住他們，打問起狗三的下落。

刀匪先是面面相覷，隨後將目光投向一個精壯漢子。那漢子有些鬼米日臉（凌亂），鎮定下來說：「官長，狗大王畢列哩！這倔龜孫寧死不降，額捶傷後讓弟兄們給活埋哩。」

「你們還有閒工夫挖坑埋人？」祝旅長聽後半信半疑。

「坑是現成的，原本是為這洋人預備下的。」漢子用手指了指躺在擔架上的我。

這時醫官向祝旅長低聲報告：「旅座，這洋人的左眼沒保住……」

我聽懂了，不過連我都驚訝，心裡竟然沒有泛起一絲漣漪。記得曾經有句話說：「要想做常人力所不能及的事情，就得付出常人難以想像的代價。」我用僅存的一隻眼眺望山巔中的青雲寨──籠罩的硝煙業已散盡，山寨蕩然無存。只有蒼松、翠柏挺拔而立，峰巒疊嶂，鬱鬱蔥蔥，襯托著群山巍峨。重獲自由的人觀什麼樣的景色都心曠神怡。

隨後獲知的消息讓我肝腸寸斷──徐二貴將昏迷不醒的我背出寨垣，竟被督促殘兵反擊的狗三瞅見。（一六）

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