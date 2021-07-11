王幼嘉／圖

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等待了三年，玉玲終於移民美國 ，帶著四歲的女兒慧梅，跟丈夫廣生團聚。廣生姓范，所有人都只叫他廣生。

出嫁的時候，玉玲才十八歲。那時她是縣醫院的護工，為人善良，手腳勤快，護工做得好，很受醫院和病人歡迎，工作接連不斷。到美國後，發現美國的醫院裡，沒有護工這個行業，病房裡的事情，都是醫生、護士們做，所以玉玲只能找一些有病人的家庭，到他們家裡幫忙，做些護理工作。她英文不夠好，無法到美國人家裡去幫忙，只能找華裔家庭。但是他們定居的美國中西部這個州，華裔人口本來不多，他們這個小城裡華人 更少。玉玲做家庭護理工作的機會，實在沒有多少。

廣生的兩個朋友提出請玉玲到他們店裡幫忙，玉玲不肯去。她說，給熟識的朋友打工，做多做少、錢多錢少，礙著臉面，說不開，憋在肚裡，最後朋友也做不成。玉玲雖然平時不多言語，心裡卻透亮透亮。

廣生說，玉玲那樣的好脾氣，怎麼會得罪朋友呢？可玉玲不鬆口，她太在乎自己的丈夫，不願意因為自己，妨礙了廣生跟朋友的友情。

但是做為新移民，拖家帶口，廣生一個人開洗衣房，錢不夠用，玉玲不能在家做太太。再說她本來也閒不住。家庭護工的活計少，玉玲便尋找其他機會。經人介紹，開始幫人打掃衛生。

這種需求比病人護理多一些，特別是年輕的雙職工，每天一早上班，天黑才回家，沒有時間收拾屋子。而且美國人，有個周末，更想享受生活，不要在家務上浪費時間，寧可花點錢，雇人幫忙打掃。更重要的是，打掃衛生不需要很多語言溝通，所以美國人家庭，玉玲也能去做。

人勤萬事興，漸漸的，玉玲名聲傳出去，找她打掃衛生的人家多起來。雖然早出晚歸，很辛苦，但是到底家裡錢多了些，比較寬鬆一點，大人小孩都高興。每次廣生問她，玉玲總說做得挺好的，廣生也就放了心。

一天廣生滿屋子找他的眼鏡，在沙發上翻動玉玲換下來的衣物，意外發現老婆做工戴的圍裙裡，裹著一把尺長的尖刀，套著皮套。做什麼用的？當然是防身。玉玲曾經遇到過襲擊，所以要帶刀防身？廣生一時怒火沖頭，拿著刀，跑進廚房，找玉玲。

玉玲聽到他呼呼的喘氣聲，轉過身，看見廣生手裡的刀，立刻說：「別急、別急，我給你解釋。」

廣生把刀往灶台上一拍，不說話。

玉玲便說，她為了多找工作，不敢挑肥揀瘦，什麼人家找她，她都幹。前不久有個黑人 家庭找她，她也答應了，那是她這輩子第一次跟黑人打交道。第三次去那家的時候，他家的男主人在家裡，說是有點不舒服，請假在家休息。那人三十幾歲，高高大大的，樣子還很體面，不像是個壞人。

沒想到，玉玲開始收拾屋子後不久，他忽然跟到她身邊，胡說八道起來。玉玲聽不懂英文，可覺得他老跟在背後不舒服，便加快腳步，設法躲開。那人還是緊跟著她，甚至開始動手動腳。玉玲害怕了，拔腳奔跑。那傢伙哈哈大笑，在後面追趕。

玉玲最熟悉的地方，自然是廚房，很快跑進去。看見洗碗台上放了把很長、很尖的菜刀，便衝過去，抓進手裡，站住腳，轉過身，對著那家主人。

黑男人看見玉玲手裡的刀，怕了，急忙站住，一邊搖手，一邊繼續大喊大叫。玉玲本來也聽不懂，心急之中，更顧不上理會，搖晃著手裡的菜刀，側著身子，從廚房另一個門退出去。

那黑人還想跟上，玉玲舉著刀，朝他一刺，把那人逼退兩步。她趁機轉身，衝出房子，丟下菜刀，跑進自己車裡，開起來拚命跑。

那天之後，玉玲懂得了，有人家來找她做工，她必須先去見個面，了解一下那人家的情況，才敢答應。而且她訂了自己的一套標準，黑人家不做，白人中產以上才答應，白人裡也有很多底層垃圾，最不是人。華人或者亞裔人家全部可以接受，拉美裔人家不會找華人打掃衛生，沒有考慮的必要。而且她自己去買了一把尖刀，帶個套子，到人家做工的時候，隨時藏在圍裙下面，防身之用。

廣生聽了老婆的故事，又驚又怕不說，還生氣，大聲嚷：「這麼大的事情，你為什麼不告訴我？你想想，萬一有個三長兩短，我怎麼辦？這一家子怎麼辦？」

「這不是沒事嗎？就那一次，再沒發生過。」

「再發生？再發生還得了嗎？」

「那你說我能怎麼辦？我就在家閒待著，不用出去賺錢？」

廣生聽了，垂下頭，無話可說。

2

吵架歸吵架、著急歸著急、擔心歸擔心，玉玲還是得出去給人家打掃衛生。廣生也依舊從早到晚，開店洗衣服，日子忙忙碌碌地過去。

廣生的小店，沒有中午休息，一整天頂多抽空啃個三明治。每天晚上回到家，廣生總是飢餓萬分，晚飯狼吞虎嚥。直到酒足飯飽，才離開飯桌，坐到客廳沙發上。（一）