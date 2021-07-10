我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

離天國最近的隔離地（九）

曾曉文

湯姆不覺得這種玩笑有多幽默，說：「你知道嗎？喬希，牛津大學的人類遺傳學家研究DNA十幾年，發現全球七十多億人都源自非洲同一位母親──『線粒體夏娃』！我們的祖先離開非洲時，都是黑皮膚！」

湯姆問：「你讀過長篇小說《湯姆叔叔的小屋》嗎？」喬希點頭。湯姆說：「小說寫的簡直就是我的高祖！他是肯塔基州的奴隸，背井離鄉，被輾轉賣到紅河下游，慘死在莊園主的皮鞭下。上世紀六○年代，我的祖父去世了，但社區裡的白人殯儀館拒絕接收他。我父親一氣之下，就開了一家面向所有族裔的殯儀館，還為紀念家族苦難，給我取名叫湯姆。」

湯姆不僅繼承了高祖的外貌──身材高壯、眼大唇厚、表情溫順，還繼承了高祖的信仰，成長為虔誠的基督徒，隨身永遠攜帶一本讀過千遍也不厭倦的《聖經》。

他在父親退休後，辭去在華爾街的行政管理職位，接手了殯儀館。他對妻兒忠誠負責，不只一次勸阻喬希：「你得管好褲襠裡的事情，你和沛影，還有艾瑞克夫婦，是在玩火。」

秋季裡，喬希夫婦和艾瑞克夫婦結伴去阿第倫達克山脈地區度周末，在哈德遜河上游合租了一幢度假屋。沛影鬧著要去參觀喬治湖邊一座古老的城堡，喬希和薇爾瑪寧願坐在河邊讀書、曬太陽。艾瑞克責無旁貸，駕車載著沛影上路了。

喬希為薇爾瑪裹方格毯讀書的樣子心動，悄悄靠過去，求取午後的「性愛甜點」。她吻了吻他的額頭，說：「讓我把這本書讀完。」

他突然問：「參與這個遊戲，是艾瑞克的主意吧？」

她幽幽地回答：「有時愛一個人，意味著無條件地縱容。」（九）

小說 華爾街 退休

上一則

向老師行鞠躬禮

下一則

春野

延伸閱讀

3代「蜘蛛人」將同框 最新續集1人被賜死？

3代「蜘蛛人」將同框 最新續集1人被賜死？
華府「川普國際酒店」 再次掛牌轉租

華府「川普國際酒店」 再次掛牌轉租
減少仇亞犯罪 霍楚籲見義勇為

減少仇亞犯罪 霍楚籲見義勇為
蒙郡口罩令放寬 華人：安全感反而降低

蒙郡口罩令放寬 華人：安全感反而降低

熱門新聞

日本一名網友面試數十間公司全數失敗，憤而將這些公司的宣傳手冊撕碎後重新拼貼，重現世界名畫。 (擷自twitter)

面試全失敗 他撕「公司宣傳單」拼出梵谷名畫

2021-07-08 16:52
顏寧儀／圖

下屬變上司（上）

2021-07-05 03:00
顏寧儀／圖

下屬變上司（中）

2021-07-06 03:00

病是怎麼來的

2021-07-07 03:01

半場的圓滿

2021-07-06 02:02
韓索與葛雷特在森林裡迷了路。（Marie Wunsch, 1862-1898）

女巫的糕餅屋

2021-07-04 03:02

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？
對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看
半夜陌生男闖入屋 沒遭竊卻瀰漫惡臭 女報案竟遭警嘲笑

半夜陌生男闖入屋 沒遭竊卻瀰漫惡臭 女報案竟遭警嘲笑