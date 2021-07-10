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房間裡的男孩（全文完）

李東文

雖然房間很扁、很壓抑，但睡在床上，到底還是比沙發舒服很多。

天黑很久，蘭蘭才回來。她加班了，說好的湖南菜變成了外賣湘菜。

蘭蘭提著大包小包進屋的時候，明生正在看電視，手中拿著一罐啤酒。

蘭蘭說：「你怎麼能喝這麼多啤酒！外賣也不叫，差不多吃光了我的零食。」

明生記得，從昨天到今天，自己總共才喝了兩罐啤酒，但接近二十罐啤酒差不多都沒了，所以他懷疑是蘭蘭自己偷偷喝的。更可怕的是，他幾乎沒吃過零食，零食也少了很多……但他不想讓蘭蘭知道，自己今天整天都是在外面遊蕩，更不想讓她知道，自己又去了找秀明，就沒有接這個話頭。

他們將茶几當成餐桌，把瑜珈墊從茶几底下橫穿過去鋪在地上，面對面盤腿坐著吃飯。光線很強，他們又坐得近，彼此臉上的缺點一覽無遺。蘭蘭說：你的鬍子不長不短的，看著有點猥瑣呢！說完去找阿杜留下的電動刮鬍刀，但找不到。

「我記得是放在洗手間的。」蘭蘭碎碎念著走過來。她在無意中看到垃圾桶中的空啤酒罐、香蕉皮和亂七八糟的零食包裝袋，舊話重提說：明生你還挺厲害的嘛，一天幹掉這麼多東西。你苦惱就說出來嘛，犯不著不停地喝啤酒的。

因為實在忍不住，他說：「我今天一天都在外面，沒吃過什麼零食。啤酒這兩天總共才喝了兩罐，香蕉一根也沒吃過……」

蘭蘭像被什麼刺了一下跳起來，咚咚咚上樓翻東西。過了一會，她站在二樓的扶手旁，說不見了很多東西，充電寶、衣服、用過和沒用過的化妝品，一些是阿杜的、一些是她的，她上星期買的還未穿過的裙子也不見了……

明生仰頭望上去，禁不住汗毛倒豎，後背發冷。（全文完）

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