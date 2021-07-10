姨爹來自法蘭西（一五）

由於相距較遠，很難辨認真偽。聽到吱哇聲，刀匪們個個如喪考妣，惶恐不可終日。自此，青雲寨人心渙散、軍心大亂。

狗三之前在山上預備了大批的糧草彈藥，想把進剿官兵拖垮。看到如此陣仗，也慌了神。他傳令各部──凡動搖軍心者殺！臨陣脫逃者殺！但架不住旌旗動搖，幾個匪徒趁扼守關隘的守兵不備，殺死守兵強行下山。

狗三吩咐幾名槍法好的刀客，將臨陣脫逃者撂倒在山路上。看到橫屍階下的下場，匪兵們只好硬著頭皮返回寨堡，向對面陣地瘋狂射擊。見到匪徒負隅頑抗，激怒了祝旅長，命令用野山炮轟擊青雲寨，雙方打得難解難分……

由於地形受限，山炮的威力發揮不出來，只削去寨堡部分邊角和幾段寨垣。入夜，雙方的激戰逐漸停息。趁著刀匪休整的間歇，我拉上二貴，溜進一個廢棄的菜窖，將隱匿在那裡的炸藥分裝後裹上油紙，用麻繩紮緊，插上雷管、連上導火索，再用樹杈固定好。

天濛濛亮的時候，我倆匍匐著爬到寨堡基座前，支好炸藥包，布下引線。我的心跳得跟小兔子似的，但感覺是幾年來活得最像人樣的時候。隨後我和二貴貓在塹壕裡，靜靜地等待著那一刻……

清晨，雙方戰火又起，我乘機用絨繩依次點燃導火索──須臾，頭頂的響聲如天上滾滾的炸雷，寨堡接二連三地坍塌，或撕開巨大的缺口。驚慌失措的刀匪不斷從廢墟中湧出，對面陣地先是一片寂靜，隨後槍炮聲大作。逃竄的刀匪像一個個活動靶，紛紛中彈倒地……（一五）