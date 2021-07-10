薛慧瑩／圖

一個短暫的沉寂之後，會議室裡響起一片被口罩捂住的怪異的嘆息和安慰聲。柳瓊轉身離去，以最快的方式從西雅圖飛了過來──先到矽谷中心城市聖荷西下機，再租車開了近一小時，趕到這裡。終於完成了黃昏前的趕路。她算是父親的好女兒吧，柳瓊想，吐出一口氣，卻被口罩攔住，憋了下去。

1

「金柏長者之家」坐落在聖塔克魯茲城裡僻靜的小街上，主體是個一層長形的低矮建築。乍眼看去，跟四周民居的風格很像，都是上世紀七十年代末卡特時期能源危機背景下的產物。「金柏」主體的外牆灰白相間，總是打理得乾乾淨淨。

父親在六月入住時，加州 疫情稍有緩解，柳瓊專門飛來探視過。因為知道是老人護理院的關係，柳瓊覺得它看上去總是染著一股日暮的悲情，連帶歡歡讓人在庭院四周用心種植的應季的艷麗花草，好像都有點用力過度，反襯出一股淡淡的哀傷。

這裡在疫情之前就非常安靜，實在很配「長者之家」的名聲。而且入住的老人平均年齡在八十七歲以上，這讓「金柏」成了名副其實的人生最後驛站──這裡的老人們最愛的「永遠的甜心」歡歡，是從來都不願提「終點」二字的。

父親在年過九十之前，一直跟桂瓊全家生活在一起。大家都覺得那是父親最好的養老方案。桂瓊和丈夫傑克都在聖塔克魯茲加大教書，在拚終身教授的那些年裡，兩個孩子小，父親一下就成了桂瓊家的主心骨。「就像我們小時候家裡的奶奶啊！」──桂瓊那時每每感嘆，還總要加上這麼一句。

柳瓊姊妹的母親去世後，從老家跟來桂林的奶奶，撐起那個沒有了女主人的破碎門戶。一直沒再婚的父親，跟在柳瓊的奶奶身後，成了一個會縫衣、做飯、洗刷的男人，一路將柳瓊姊妹拉扯大。如今兩個女兒都到美國 念下博士，定居下來，父親退休後就跟了過來。

做為當年上海聖約翰大學的畢業生，父親懂英文，能幫桂瓊處理家中很多雜事，看孩子、做飯。六次路考失敗後，父親在年近七十的時候，居然還拿到了加州的駕駛執照。

妹夫傑克是義大利 移民後裔，從小在紐約長島的大家庭裡長大。傑克說，早年他們家裡，總是走馬燈似地過往著一家家拖兒帶女從義大利來落腳的親戚，讓他對男女老少歡聚一堂的生活，有一種源自童年的迷戀。傑克甚至說得出「家中有老是個寶」那樣的話。

「多少親生的兒子怕也做不到傑克這麼好啊！」父親只要談到女婿的體貼，總會由衷嘆說。每到這種時候，柳瓊就會想到兒時總是沉默著在家中忙碌的奶奶，不再接父親的話。

孩子們到了上學年齡後，父親除了洗衣、做飯，還忙進忙出接送孩子們上下學。他將家裡孩子們每周的作業表、課外活動表，列得清清楚楚，貼到冰箱的門上。正在忙著做科研、跑實研，還授課的桂瓊夫婦，兩個小孩子都丟給了父親帶著。各種課後活動，學琴、游泳、打球、練跆拳道一樣不少，父親夜裡還幫盯著他們的功課。按桂瓊說的，就算她和傑克能做，都絕對做不了那麼好。

也就在那個時期，原來在新澤西的強生製藥公司做藥理研發的歡歡，隨從東部過來加盟矽谷軟體發展創業公司的丈夫，來到了三藩市灣區。

歡歡和桂瓊同年出生，父母也在師大工作，跟桂瓊一路從幼稚園到師大附中都是同學。柳瓊父親見到歡歡特別高興，「我可是看著你長大的啊！以前你一下學，就來我們家找桂瓊去玩，看著你就跟見到女兒一樣。真沒想到能在美國碰到，都這麼有出息了！」

歡歡本科到廣州，念了中山醫科大，來美國之前，在廣州做過幾年高幹保健醫生。後來跟著華南工大畢業的丈夫來美留學，讀下生物藥學博士，進了強生藥廠做研發，卻發現自己還是對跟人打交道的工作更有興趣。這下到了加州，就有了轉換職業跑道的念頭，正好中山醫時代的學長當時正在聖塔克魯玆，經營「金柏長者之家」。（三）