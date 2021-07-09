離天國最近的隔離地（八）

「湯姆！」喬希撲通一聲跪下，雙唇抖動，儘管發不出聲音，「我的朋友……」伸出手整理湯姆的衣袍下襬，盡量遮掩他的膝蓋。清晨的冷風刺穿的不是骨頭，而是魂靈。

身後響起了腳步聲，喬希轉過頭，看到了卡戎二零。她很親民地坐下來，遞給他一個平板電腦說：「沛影在系統裡出現了！不過，她在最先開闢出的隔離地，離人間比較近。我已聯絡那裡的志願者了，正在等回音。」

他輸入一個問題：「如果聯繫得上，我能和她通過Zoom視頻聊天嗎？」

卡戎二零搖搖頭，「你和她都處在轉型期，不能通話。」

「如果我進了天國，會遇到她嗎？」

「在哪兒相聚都不容易，但也許有機會。」

他指指湯姆，「可我遇到了好朋友湯姆，我痛恨這樣的相聚。」

「死亡和出生一樣，都可能遭遇奇蹟。他是誰？」

「一家殯儀館的運營總監，屬於抗疫一線人員。你們應該把他安排到客房裡。」

「等他醒來，你讓他來找我登記。」

「你是怎麼找到我的？」他最後好奇地問。

「你身上的呼機是升級換代的，有追蹤功能。」她說，隨後起身離開了。

太陽的金車輪已從天際慢慢地架起來，水聲喧嘩，似乎要掀翻記憶中的每一塊岩石，暴露出下面滋滋生長的青苔。

喬希是在十多年前結識湯姆的。那時他還在經營H酒店，希望和商界人士交朋友，加入了一家壁球俱樂部，卻為找不到雙打夥伴苦惱。後來，他遇見了高壯的湯姆，結伴去外地參加業餘比賽。兩人一路說笑，彷彿一群白羊中的黃羊和黑羊，被對手們戲稱為電影 《火拚時速》（《尖峰時刻》）中的成龍和克里斯‧塔克。（八）