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台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

房間裡的男孩（一一）

李東文

等蘭蘭上班後，明生打車到秀明上班的工廠。秀明的同事說她今天輪休，跟朋友出去玩了。

明生問：是男朋友嗎？

同事說：是不是男朋友不知道哦，我只看有輛車來接她，看不見司機是男是女。

明生再打電話給秀明。秀明說在上班，忙著呢。

明生說：你同事說，你今天休假出去玩了……

秀明一愣之下，厲聲問明生是不是想逼死她。

明生慢慢走到附近的小公園，看到一群老頭、老太太在唱粵曲，旁邊擺著一套很誇張的舊音響。一個長頭髮流浪漢坐在大榕樹下吃麵包。他明白到自己跟秀明徹底沒有了希望，卻有一種解脫的感覺。前年，久臥病床的奶奶去世後，也是這種感覺。

他覺得腳步浮浮的很疲勞，就去附近看電影。從電影院出來後，他見到有時裝店在搞促銷，進去買了半打內褲、兩件純棉T恤和一雙時尚拖鞋。磨磨蹭蹭到太陽西沉，才想起蘭蘭說過要一起吃晚飯的事，急忙打車回去，假裝自己一直沒有出去過。

剛進屋他就發覺有什麼不對勁，茶几上零食的包裝都被打開了，旁邊的垃圾簍中又多了兩個空的啤酒罐。他早上換衣服時取出來的幾十元零錢，放在沙發上也不見了。但他在這裡只是客人，所以沒多想，一頭倒在沙發上昏昏欲睡。這段時間他的睡眠不好，今天像去到一個轉捩點似不停地想睡覺。

他倒在沙發上仰望頭頂的睡房，好奇心起，就上去了。從下面望上來的時候，覺得二樓這個房間很浪漫，充滿著誘惑。沒想到上去後感覺完全不一樣，天花板離頭太近，伸手能摸得到，站在床邊有種要被夾扁的感覺。但他還是和衣倒在床上睡了一覺。（一一）

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