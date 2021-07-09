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台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

姨爹來自法蘭西（一四）

平時

過往我在羅納河施工時，曾目睹過爆破專家的定向爆破，區別是富維耶河谷土質是鵝卵石，大巴山是石灰岩和砂岩。據此我測算出爆破參數，確定了爆破點和裝藥量。如果不出意外，不消片刻，我就能將寨堡送上雲端

我從秦禿子嘴裡了解到一些抗日戰況──日寇被中國軍隊阻擋在潼關之外，雙方戰事進入膠著狀態。刀匪得知內地工廠和學校為躲避戰火，紛紛遷至漢水河谷，個個摩拳擦掌，認為這是手到擒來的砧板肉。國難當頭之際，他們竟然想趁火打劫，真是厚顏無恥。不過他們高興得太早了，厄運正悄悄降臨青雲寨。

陝南匪患日趨猖獗，引起省府的高度重視。戰事稍有喘息，便和四川省聯合清剿巴山土匪。指揮巴山北麓剿匪的是陝西保安部隊的祝啟孫旅長，他與四川預備一師實施南北夾擊，梳篦子戰術，逐山逐股地肅清了多路匪幫。

讓祝啟孫最頭疼的是狗三這股勢力，匪巢坐落在群山之中；迎面是峭壁千仞，背坡是溜子場，居高臨下，易守難攻。

祝啟孫是個精明強悍、訓練有素的職業軍人。為了剷除這股土匪，他事先做了周密籌畫：要求省裡的匪情機構通力配合，動用長期潛伏在匪窩裡的內線，提前繪製出青雲寨土堡、關隘以及火力點的示意圖，摸清了狗三的兵力部署。

祝啟孫吸取林團總過去的教訓，把部隊分解為若干支分遣隊，埋伏在青雲寨周邊的制高點和隘口要道，隨後大張旗鼓地在青雲寨的對面山上構築工事。他從專署監獄提出一批犯人，叫他們記牢青雲寨刀匪的姓名，綁在山對面冒充土匪家人呼叫親人……（一四）

雲端 監獄 中國

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