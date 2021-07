薛慧瑩/圖

柳瓊在疫情 中,已不能像往年那樣,利用年節假來加州妹妹這裡探望父親。從夏天開始,她就一直是通過護工的說明,與父親視頻聯絡。

開始還可以一天一次,慢慢的,父親就已經說不了多少話,視頻探視就基本斷了。她每天只能從妹妹桂瓊那裡聽些消息,跟進父親病況的發展。如果要說心理準備,柳瓊覺得自己很早就已經做好了。她已接受那只是時間的問題。心裡的那根弦直繃到昨天,當她同時收到妹妹和歡歡非常簡短的微信 ,讓她盡快趕來,柳瓊還是馬上約了她長期的心理顧問南茜。

這些年來,南茜對柳瓊而言,心理支持已經遠超過心理輔導。在她離開前,南茜給她念了:「世間萬物皆有定時,生有時,死有時,悲慟有時,跳舞有時,花開有時,凋零有時。」──南茜真是有影印機般的記憶力,那是她跟南茜說過的,父親住進「金柏」前的半年裡,在電話裡最喜歡重複就是「花開有時,凋零有時」。昨天歡歡在微信裡的最後一句也是這個意思:It is about the time.(是時候了)──熟悉的歡歡以一個專家的口氣在提醒,而且用英文講出這來,衝擊力一下好像減弱了。

「Be strong.(要堅強)」柳瓊向妹妹輕聲說,聽上去像自語。姊妹倆的目光一對,看到彼此的眼神都是凝結的。桂瓊點點頭。她們姊妹倆相差不到四歲,兩人又都是一米六十出頭的個兒,人們卻總將她倆誰是姊姊搞混。運動上癮的桂瓊看著個高腿長、走路生風,一眼望去,身上沒一點多餘的脂肪。渾身健美的肌肉讓她整個人看上去特別飽滿,要說體重是柳瓊的兩倍,大概也有人信。這當然不是桂瓊顯胖,卻是柳瓊實在瘦得令人憂心,以致這成了晚年父親最大的心病。

微微起風了,前天過的秋分。停車場裡有幾片捲著的深褐色落葉在滾動。正在落山的夕陽,將停車場邊幾棵紅杉,在灰白的水泥地面上,打出斜長的樹影。柳瓊輕嘆出一口長氣──她不僅趕到了,而且是在日落前趕到的。

柳瓊從小就知道,父親對「黃昏前的趕路」有著莫名的恐慌。晚年到了美國,只要天色一轉暗,哪怕是坐在車裡在繁忙的高速公路上趕路,父親也會不停嘆息。有時乾脆緊緊抓牢車窗上的把手,挺直了腰,屏住呼吸,好像擔心隨時會被甩出車外,跌入那暗合的暮色。

柳瓊問起來,父親告訴她,他年輕時生活在浙江山區,鄉裡的土匪們大多在夜裡出門打劫,山民代代相傳的古訓,就是告誡人們在日落之前要關門閉戶,趕路的人也要趕在日落之前住定。更不要說,做為遺腹子的父親,一直跟著寡母住在祖父大家庭的周邊,母子都沒安全感。

跟父親在一起,這樣的嘆息聽多了,柳瓊也對每天要在黃昏到來之前了結手頭的事情,有著下意識的緊迫感。柳瓊從來不敢問父親的是,他對黃昏來臨的恐懼,是不是跟母親的死訊是在傍晚時分傳來,有更直接的相關。

在柳瓊來自五歲那個傍晚的記憶裡,最深刻的氣息是父親所在的師大化學樓前桉樹林裡那無邊濕氣的腥澀味,那怪異的氣息讓幼小的她,第一次有了反胃的感覺。她一直無法抹掉的記憶殘片,還有父親隨一群灰藍色的年輕男女從高高的台階上疾步而下時,看到她時猛別過去的頭,和他那張灰黃的臉。

柳瓊所在的西雅圖「博雅」藥物公司,直接參與了對新冠疫苗 的測試實驗,公司上下在疫情中,都不曾停止過到實驗室上班。今天一大早,做為第一試驗室主任的柳瓊就跟室裡的各位開完早會,確認了下周外接新冠疫苗代測試專案的具體事項,忽然就說出來了:「我馬上要離開一些天。我父親到了最後到時刻。」她看到了散坐在會議室裡的人們一雙雙露在口罩上的眼睛裡的凝重。

西雅圖老人院大批老人染上新冠死亡的消息,曾一度震驚全美,人們對柳瓊傳遞的這個消息當然非常敏感。(二)