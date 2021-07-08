房間裡的男孩（一○）

蘭蘭在他身上蓋了條毛巾被，怕他喝高了半夜摔下來，又把茶几推開，在沙發邊上鋪塊瑜珈墊。然後才上樓睡覺。

不知是喝了啤酒還是什麼原因，蘭蘭輾轉反側，怎樣都睡不踏實。不過睡不踏實，也不能完全怪她，因為她總聽到明生在樓下走來走去的聲音，還把零食袋子弄得窸窣作響。她心中燥熱，想下樓去教訓一下明生，但又覺得這樣趁人之危太下流。

第二天，明生早早醒來，望著電視上方的空調發呆。空調裝在高高的半空，白色電源線垂下來，旁邊卻見不到有插座。他心裡想：這個空調無處插電，又有什麼用處呢？

茶几上有罐開了但沒喝完的啤酒和幾個香蕉皮，杏仁餅也拆開了，有兩個餅子跌在地上。蘭蘭剛下樓就說：餅子這樣打開，不用夾子夾一下，會進蟑螂的。東西掉地上都不撿起來，懶人癌真可怕。

明生木木的沒說什麼，他對自己半夜起來吃喝毫無印象。

東莞長安鎮的美麗和安靜出乎明生的預料。他的心情有所好轉，中午趁蘭蘭不留意，打電話約秀明晚上見面。

秀明說：見了面不知說什麼好，沒特別的事，就不要見了吧？

明生嘴笨，找不到合適的話來說服秀明，糾結中聽到秀明說：我還沒起床呢，昨晚上班到天快亮，睏死啦！

第二天，蘭蘭本來還想多休息一天，但老闆說有個急活，要她無論如何也要回去上班。她交代明生自己照顧自己，中午記得叫美團外賣，晚上她盡量早點下班回來，帶他去吃湖南菜。她的工作是怎樣的自己知道，不敢把話說死。設計圈子曾流行過一個笑話，大概的意思是說，比小姐更晚睡覺的人是做設計的。

明生想馬上回佛山，但到底還是想再見秀明一面，就說：好的，蘭蘭你放心去上班吧！我能照顧好自己。（一○）