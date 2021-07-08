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1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

姨爹來自法蘭西（一三）

平時

我解釋自己沒有這方面技能，讓他另請高明。話沒說完，狗三就發怒了，陪在一旁的秦禿子趕緊打圓場：「司令，這洋慫捏端（慢），他應下哩！麼麻達（沒問題）、麼麻達……」

之後的幾天裡我魂不守舍、意志消沉，腦子裡總閃著一個念頭──以死抗爭！

徐二貴開導我：「莫滋哇（反抗），短賤（機智）點兒，眼下活著最當緊。」

他還說，自己之所以硬撐著，是家中有婆姨和伢子，正苦巴巴盼著他歸來……二貴停頓一下又說：「額要有個三長兩短，還指望著你哩。」

我點點頭，對他的信任，內心激起一股熱流。

漸漸地我理解了二貴為啥總愛念叨「好死不如賴活著」，用隱忍寬慰自己──社會底層的百姓從他們降生之日起，承受的不是天災就是人禍，以及束縛他們的嚴苛禮教和苛捐雜稅，生活勞碌而淒苦，磨練出忍辱負重和隨遇而安的懦弱性格。

悟出這個道理，我滿腹憤慨：做為他們中的一員，我理應與這些善良忠厚的人們站在一起。或許我可以採取更積極的方式來應對強暴？這個想法讓我興奮不已。

我挑選幾名刀客做助手，創辦了槍械修理工間，對槍械維修和保養。經過一段時間觀察，我發現當地盛產一種外形圓潤的陶土罐，拋擲起來很合手，適合做手雷外殼。我央求秦禿子從山下搞來一批，在陶罐中裝填火藥、安裝雷管和引信，再用油紙封口，很像小日本的「香瓜」手雷。只是威力差些，需要用絨繩引燃。我謊稱要到寨外測試手雷，伺機勘察寨堡結構和周邊地形……（一三）

日本

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